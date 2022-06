Miro: Ne predstavljaš si, da lahko leto dni po takšni nesreči oseba prikoraka nazaj

Pred skoraj letom dni je Miro Majcen preživel strmoglavljenje letala, v katerem pa je umrl njegov prijatelj pilot. Opisal je, kakšni občutki so ga prevevali ob obisku kraja, kjer se je pravzaprav znova rodil, ter kako je bilo skupaj z domačini, ki so bili prvi na kraju nesreče, spet stati na mestu, kjer je strmoglavilo letalo. Šli so po poti nesreče in podoživljali dogodke. "Ko vidiš, na kako majhne koščke je razpadlo letalo, si ne moreš predstavljati, kako lahko oseba praktično odkoraka od tam in leto kasneje prikoraka nazaj," je dejal. Vsak dan bolj se namreč zaveda, kakšen čudež se je zgodil 21. junija 2021.

Skoraj leto dni je, odkar je trenutek presekal dve življenji. Eno je bilo izgubljeno takoj, za drugo se je takrat vse začelo znova. Naš sodelavec, fotograf Miro Majcen se je v družbi domačinov, ki so prvi pritekli na pomoč, vrnil na kraj nesreče. Tudi zaradi njih živi. "Držal sem tvojo glavo in jo pogasil," se trenutkov izpred leta dni spominja domačin Vaclav. Tisto, kar je Mirov spomin zabrisal, kako se je vse skupaj zgodilo, pripoveduje telo. Poškodbe obeh kolen, medenice, odprt zlom obeh rok, prstov, 40 odstotkov opeklin, notranje krvavitve, počeno vretence, prsnica, na glavi nekaj bušk. "Njegove možnosti za preživetje so bile manjše kot nič, negativne možnosti so bile, glede na naša predvidevanja," je dejal eden od zdravnikov, ki so zdravili Mirove poškodbe, Bohumil Bakalar. Obiskal je tudi zdravnike v Pragi, se jim zahvalil. Spet je vstopil v sobo, kjer je preživel prvih osem dni po nesreči. Osebje pa presenečeno in veselo, da mu je uspelo premagati in iz tistega, kar je izgledalo izgubljeno, spet sestaviti sebe. "V Ljubljano smo ga lahko poslali hitreje kot smo pričakovali," pravi zdravnik ter dodaja: "Zagotovo je bil čudež, verjamem da ima Bog Mira rad."

Pokrajina, kjer je letalo strmoglavilo, je danes idilična, pravi Miro. Nič ne daje slutiti, da je pred enim letom prav na tem območju ugasnilo eno življenje. Mirova zgodba pa bo v obliki fotografske razstave v Praški bolnišnici bolnikom, ki se bodo tako kot on prebijali skozi težke trenutke, dala upanje, da jim bo uspelo. Šli so po poti nesreče in podoživljali trenutke izpred leta dni Miro je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril o čustvenem vrtiljaku, ki ga je občutil med in po obisku kraja nesreče. Ljudi, ki so ga rešili, je oklical za njegove heroje. "Vsi ti ljudje imajo izkušnjo, ki je morda zanje še bolj grozna, kot za nas, saj so nesrečo videli. Nekateri so videli tudi letalo, ki je padlo z neba. Ogromno ljudi mi je pisalo, da imajo zaradi nesreče travme," pravi Miro. Ob njegovem obisku so bili tako presrečni, da se je vrnil, da se je pripeljal ter da lahko hodi. "Skupaj smo podoživljali, kaj se je dogajalo. Šli smo po poti nesreče," je dejal.

icon-expand Miro Majcen na kraju letalske nesreče FOTO: Miha Kačič

Zdravniki izpostavljajo, da se je takrat zgodil čudež. "Nihče ni pričakoval, da se bo to razpletlo tako, kot se je," je povedal Miro. Vsi so si seveda želeli, da zgodba dobi srečen konec, a si bili nad njim vseeno presenečeni: "Ko vidiš, na takšne koščke je razpadlo letalo, si ne predstavljaš, da lahko nekdo odkoraka od tam, leto kasneje pa prikoraka nazaj. Pravijo, da je šlo za čudež in sam se lahko s tem samo strinjam." V praški bolnišnici ga zdaj čaka fotografska razstava. Fotografije po nesreči pa si je že ogledal. "Tudi kot fotograf sem že večkrat videl takšne in podobne fotografije. Ampak ko na njih vidiš sebe, je to velik šok," je priznal. Ni si namreč predstavljal, da je bil v takšnem stanju. Že pred tem je sicer videl fotografijo s kraja nesreče, vendar pa ta ni prikazovala podrobnosti: "Ko pa sem nato videl podrobnejše fotografije, na katerih je bilo odprto koleno in vse ostale stvari. Ko sem videl, koliko dela so zdravniki vložili skozi 20 operacij, ko sem videl fotografije teh operacij ... Saj smo vsi le ljudje. Sesuje te." 'Letenje je mir, sprostitev in užitek' Pri svojih 47 letih bo praznoval svoj prvi rojstni dan. A nesreča mu ni odvzela ljubezni do letenja. "Komaj čakam, da se vrnem. Ko so me peljali domov z letalom, sem jih prosil, da me obrnejo, da sem lahko videl v kabino. Ko je letenje enkrat del tebe, greš nazaj," je poudaril. Zaveda se namreč, da letenje samo po sebi ni nevarno: "Letenje je mir, sprostitev in užitek." Če bi ga nesreča odvrnila od letenja, pa to ne bi bil več on, je jasen.