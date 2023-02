Mirošič za veleposlanika v ZDA, Benedejčič na Nato, But v Vatikan

Postopek postavitve veleposlanika je sicer do pridobitve agremaja države sprejemnice označen s stopnjo tajnosti, nekatere informacije pa so vendarle pricurljale iz vladnih vrst, je v petek poročal portal N1.

Tako je po informacijah portala ministrski zbor Iztoku Mirošiču prižgal zeleno luč za odhod na mesto veleposlanika v ZDA, kjer bo nasledil Toneta Kajzerja. Mirošič je bil v svoji bogati diplomatski karieri že na čelu veleposlaništev v Veliki Britaniji in Italiji, trenutno pa je posebni odposlanec za prihodnost Evrope.

Franci But naj bi odšel za veleposlanika v Vatikan. But je bil v preteklosti veleposlanik v Pragi, Beogradu in Berlinu, septembra pa je postal posebni odposlanec zunanje ministrice za Varnostni svet ZN.

Vlada naj bi soglašala tudi, da svetovalec premierja Roberta Goloba za nacionalno varnost Andrej Benedejčič postane stalni predstavnik pri zvezi Nato v Bruslju. Benedejčič se tako vrača na položaj, ki ga je pred desetletjem že zasedal.