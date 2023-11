Miši in iztrebki v skladišču Mimovrste in kaj počne inšpekcija?

Obveščeni smo bili, da je bila podana prijava na delovni inšpektorat pred slabim mesecem dni ter znova v začetku prejšnjega tedna. Prav tako je bila o razmerah, skupaj s pripadajočimi fotografijami, že pred časom obveščena zdravstvena inšpekcija. A kot smo izvedeli, so inšpektorji potrebovali mesec dni, da so prišli "na obisk", zaposleni pa so še vedno zaskrbljeni zaradi svojega zdravja.

Mimovrste: Krive so poplave in dobavitelj

Z novinarski vprašanji smo se obrnili na sedež podjetja, od koder so nam po nekaj dneh poslali odgovor. Kot zagotavljajo, sta v njihovem podjetju "dobrobit zaposlenih in kakovost storitev izjemnega pomena". V nasprotju s pričevanji, ki smo jih prejeli, trdijo, da so pojav glodavcev v skladiščnih prostorih naslovili takoj, ko so bili o njem obveščeni ter sprejeli ukrepe za sanacijo razmer. "Težavo s pojavom glodavcev jemljemo izjemno resno, saj predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, poleg tega pa lahko povzročajo tudi ekonomsko škodo na objektu in skladiščnih surovinah."

Na Mimovrste so "sprožili večstranski akcijski načrt". Kaj obsega? Zagotavljajo, da so prenehali sprejemati blago, zlasti zemljo in gnojila, "od dobavitelja, povezanega z začetno okužbo", namestili solarna odganjalca glodavcev, biološko blago prestavili na višje regale, povečali uporabo pasti in strupov ter izvedli čiščenje in dezinfekcijo v skladiščnih prostorih. "Zaradi občutljivosti nekaterih izdelkov v našem inventarju smo sodelovali s podjetjem za deratizacijo, da bi uvedli metode, ki zagotavljajo varnost naših zaposlenih in celovitost tega občutljivega blaga. To vključuje uporabo plastičnih škatel, ki jih je mogoče zakleniti, in strogo politiko prepovedi škropljenja za zaščito zaposlenih in izdelkov."

Vodstvo podjetja ugotavlja, da je pojav glodavcev nepričakovana posledica poletnih poplav, ki so prizadele območje, kjer so njihove skladiščne kapacitete in so hkrati vplivale na blago enega izmed njihovi dobaviteljev.