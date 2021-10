Miši v Pliskovici poskrbele za televizijski in internetni mrk

"Ko mačke ni doma, miši plešejo" pravi stari rek. Na Krasu so doma tako mačke kot domačini, miši pa imajo vseeno veselico. V vasici Pliskovica so poskrbele za televizijski in internetni mrk. Mali glodavci so težave nakopali lokalnim turističnim ponudnikom, domačini pa so čez vikend dobili čas za kakšno knjigo, priljubljene oddaje ali poročila pa so morala počakati.