Misija na Cipru: prvi kontingent Slovenske vojske pripravljen

Šestčlanski kontingent, katerega glavnino sestavljajo pripadniki pogodbene rezervne sestave, bo opravljal naloge neoboroženega patruljiranja in delovanja na opazovalnicah v razmejitvenem območju.

"Na ta način bodo pripadniki SV podpirali namero poveljnika misije, da s prisotnostjo, patruljiranjem, vzpostavitvijo opazovalnic in zavarovanjem območja delovanja vzpostavijo pogoje za trajni mir ter širjenje vrednot Združenih narodov. Nastanjeni bodo v bazi Athienou," so sporočili s Slovenske vojske.

Vojaki bodo sicer del slovaškega kontingenta, ki poleg Združenega kraljestva in Argentine prispeva največji delež mirovnih sil v misiji.

Prva mirovna misija ZN Slovenske vojske: Ciper, 1997

Slovenija je med letoma 1997 in 2001 na misijo na Ciper napotila 180 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Ti so nadzirali opazovalne točke na vzhodnem delu otoka in razmejitveno črto med grškim in turškim delom otoka.

Mandat misije je preprečiti vnovičen izbruh nasilja na Cipru, prispevati k ohranjanju miru in reda ter zagotoviti pogoje, ki omogočajo normalno življenje in mirno sobivanje ciprskega prebivalstva.

V misiji deluje več kot tisoč pripadnikov iz 28 držav.