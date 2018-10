Turizem prihodnosti: digitalizacija, virtualna resničnost ...

Lansko leto je hackathon prvič zaživel v Kranjski Gori. Štirje zmagovalci so za nagrado dobili možnost, da skupaj z ABC pospeševalnikom uresničijo svojo turistično idejo. Vodja pospeševalnika Aleš Pustovrh in njegova ekipa so najprej s štirimi, potem s tremi zmagovalci, eden je namreč odstopil, vse leto razvijali in dodelovali njihov posel. "Slovenska turistična organizacija je bila z rezultati razvoja tako zadovoljna, da so prejšnji konec tedna organizirali drugi turistični hackathon v prostorih ABC Huba v Ljubljani," je pojasnil.

Hackathon je primer medresorskega sodelovanja med ministrstvom za javno upravo, ministrstvom za kulturo in Slovensko turistično organizacijo ter povezovanja s tehnološkimi partnerji: Microsoft, IBM, GDI Ljubljana, Oracle, Xlab in Comtrade. Namen tekmovanja je izdelati idejno zasnovo aplikacije, ki bo z uporabo odprtih podatkov omogočila boljšo promocijo in doživetje kulturne dediščine v turizmu ali boljše povezovanje kulturne dediščine s turizmom.

Dogodek je združil 59 mladih programerjev, oblikovalcev, poznavalcev in ljubiteljev kulturne dediščine ter turizma. V ekipah so se po principu odprtega inoviranja pomerili v razvijanju rešitev na tri zastavljene izzive. Prizadevali so si povezovati ponudbe različnih vrst dediščine – tudi digitalne – in vključevati manj znano dediščino v turistično manj obremenjene destinacije tudi izven glavne sezone. Drugi izziv je bil, kako povezati dediščino in gastronomijo Slovenije. Tretja preizkušnja pa je iskala rešitve v večjem povezovanju dediščine v Sloveniji, ki je na mednarodnih seznamih (UNESCO in Znak evropske dediščine), z lokalno ponudbo.

Izbrali so tri najboljše projekte

Rešitve je izdelalo in oddalo devet ekip. Strokovno komisijo so, glede na podane kriterije, najbolj prepričale rešitve naslednjih ekip: ekipe Čarolet – čarobna doživetja za vso družino (Matic Moličnik, Pia Poljanšek, Mark Prelec, Primož Sagmeister in Jurij Tekavec), ekipe Proteus Explore Slovenia (Tina Avbelj, Matevž Lenič, Pavlin Polićar in Žiga Vučko) in ekipe Team Raketa (Andraž Erker, Matevž Gros, Domen Jelič, Urška Krivograd in Igor Pičuljan).