Slovenska vojska vedela za posnetek, zakaj se je napad zgodil, še ni znano

Leto dni po napadu na konvoj vozil mednarodne mirovne misije UNIFIL (Začasne sile Združenih narodov v Libanonu), v kateri so bili tudi pripadniki Slovenske vojske (SV), javnosti še vedno niso znane okoliščine napada. Kljub trem preiskavam, ki so bile izvedene po napadu, še vedno ni znano, kaj natančno se je zgodilo in zakaj so se naši vojaki znašli v smrtno nevarnem položaju.

Včeraj smo objavili posnetke napada, ki jih je pridobila ameriška televizija FOX News. Ti razkrivajo nekatere podrobnosti napada na slovenske vojake avgusta lani, v katerem so napadalci zasegli nekaj orožja in poskušali ubiti ali ugrabiti vojaka slovenske patrulje. To jim je preprečilo posredovanje slovenskih vojakov, ki so izstrelili opozorilne strele, napadalci pa so se nato razbežali.

Za več podrobnosti o tem, kaj so pokazale preiskave, smo povprašali vodstvo Slovenske vojske. Kot so potrdili, so za posnetek napada vedeli, in komisija, ki je preiskovala napad, ga je videla. Predstavnik za stike z javnostmi SV Marjan Sirk je dejal, da je slovenska preiskava zaključena, dokument pa ima stopnjo interno. O svojih ugotovitvah so seznanili pristojne (ministrstvo za obrambo in odbor Državnega zbora za obrambo). Zaprosili pa so tudi za ugotovitve preiskave Združenih narodov, a jih Slovenska vojska še ni prejela.

Lanski napad na slovenske vojake ni bil prvi

Od leta 2006, ko je bila sprejeta resolucija varnostnega sveta številka 1701 in je Slovenija na operacijo UNIFIL napotila 12 pripadnikov Slovenske vojske, se je varnostna situacija v Libanonu občutno spremenila. Da težko govorimo o mirovni misiji, priča situacija na terenu, ki dobiva vojne okvirje, saj so se na nekaterih območjih močno povečale aktivnosti Hezbolaha.

Spomnimo, lanski napad na slovenske vojake ni bil prvi. Spomladi 2015 so slovenski vojaki padli v zasedo. Neznani oboroženi moški so jim takrat iz oklepnikov vzeli računalnik, na katerem so bili ključni vojaški podatki. Februarja 2017 pa so slovenski pripadniki Unifila padli v zasedo, ko so pripadniki lokalnih milic v dve oklepni vozili zalučali več palic in kamnov. V incidentu takrat ni bilo poškodovanih.

Kakšna bo usoda slovenskih misij v Libanonu in Maliju?

Slovensko obrambno ministrstvo je letos maja obvestilo zunanje ministrstvo, da razmišlja o umiku slovenskih vojakov iz misije EU v Maliju in iz mirovnih sil Združenih narodov v Libanonu. Mors in MZZ sta se o tem posvetovala, vendar odločitve nista sprejela, čeprav je zunanje ministrstvo obljubilo, da bo podalo dokončno stališče. Zato se slovenski vojaki še vedno nahajajo na omenjenih misijah v tujini.

Zunanji minister Miro Cerar je dejal, da bi v primeru, ko bi bilo zelo nevarno, pristal na umik slovenskih vojakov. A čeprav je situacijo v Maliju ocenil kot kritično, tega ni storil.

Slovenska vojska trenutno sodeluje v 12 mednarodnih misijah. Po podatkih na spletni strani SV je bilo aprila letos v misiji EUTM v Maliju osem pripadnikov Slovenske vojske, v misiji Unifil v Libanonu pa 15.