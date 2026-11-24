Med glavnimi področji, kjer je treba dodatno pomagati najrevnejšim, je izpostavil zlasti zdravstvo, šolstvo in šport. "Zdravje je izjemno pomembno. Če nisi zdrav, ne moreš delati, ne moreš se učiti, ne živiš. Potem pa šolstvo. Mladi, ki ne gredo v šolo, so izobčeni in niso več del družbe," je dodal.

"Podpreti naše delo pomeni podpreti najbolj pozabljene ljudi. (...) Dandanes je revščino težko premagati, ker je je tako veliko. Zato potrebujemo ogromno sredstev in denarja, da lahko pomagamo na vseh področjih," je v izjavi za novinarje povedal Opeka.

Opeka se je v okviru obiska Slovenije, kjer se bo mudil do 2. decembra, srečal s predstavniki oblasti. Danes sta ga sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik DS Mark Lotrič, v torek pa se bo sestal še z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem ter nagovoril poslance.

Na srečanjih s predstavniki oblasti si po lastnih besedah želi poglobiti že sedaj dobre odnose, pa tudi okrepiti pomoč ljudem v stiski.

Opeka je na srečanju s Pirc Musar govoril o pomenu solidarnosti, izobraževanja in vztrajnega prizadevanja za boljše življenjske možnosti najranljivejših, je sporočil urad predsednice republike.

Sogovornika sta se nazadnje srečala lani na Madagaskarju, ko je predsednica republike slovesno odprla novo osnovno šolo Bemasoandro v glavnem mestu Antananarivo, zgrajeno s podporo Slovenije. Misijonar je Pirc Musar ob tokratnem obisku seznanil z delovanjem šole, njenim pomenom za lokalno okolje in dosedanjimi dosežki. Ob tem se ji je ponovno zahvalil za pomoč in podporo.

Lotrič je medtem na srečanju z Opeko izrazil globoko spoštovanje do njegovega življenjskega poslanstva. Poudaril je še, da njegova prizadevanja dokazujejo, kako lahko vztrajnost, solidarnost in konkretna dejanja posameznika pomembno prispevajo k ustvarjanju boljše in pravičnejše družbe, piše na spletni strani DS.

Opeka je v izjavi za novinarje tudi ponovil, da je vesel ponovnega obiska Slovenije, kjer vidi dobre in vesele ljudi. Kot je dejal, mu to daje moč, da se na Madagaskar vrne z novo energijo. Hkrati pa je opozoril, da v današnjem svetu izgubljamo dušo in človeštvo ter tvegamo, da bi postali le številke. "Mi nismo številke, mi smo ljudje. Smo bratje in sestre," je nadaljeval ter pozval k uporu proti krivicam z ljubeznijo in spoštovanjem.

"Moramo imeti to moč in iti proti toku, ki zavira, ki nas pelje v smer, kjer ne bomo srečni in kjer lahko pozabimo na najvažnejše stvari - da smo vsi bratje in sestre, da si moramo med seboj pomagati, da moramo biti med seboj solidarni in da se spoštujemo," je še dodal.