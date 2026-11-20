Slovensko-argentinski misijonar je ob zahvali za prijateljski sprejem na letališču dejal, da je zelo vesel ponovnega prihoda v Slovenijo, kjer čuti svoje slovenske korenine in kjer živijo veseli ter dobri ljudje. "Naj bo teh 12 dni, ko bom v Sloveniji, praznik, ker vsak dan je praznik za tistega, ki je zdrav, za tistega, ki je vesel, za tistega, ki ljubi družino, za tistega, ki ljubi prijatelje in ki ljubi naravo," je poudaril.
Pojasnil je, da je v Slovenijo prišel na povabilo Katoliške mladine, hkrati pa je prispel tudi kot romar, saj so ga povabili na ponovitev zlate maše ob 50-letnici duhovništva, in sicer v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah, v Velikih Laščah, ki je fara njegove mame, in v Begunjah pri Cerknici, kjer je fara njegovega očeta.
V okviru obiska Slovenije, v kateri se bo misijonar mudil do 2. decembra, bo potekalo več srečanj, na katerih bodo lahko zbrani prisluhnili njegovemu pričevanju, se mu zahvalili za dolgoletno misijonsko delo in podprli njegovo poslanstvo na Madagaskarju. Med drugim se bo Opeka srečal tudi s predsednico države, predsedniki vlade, državnega zbora in državnega sveta.
Osrednji dogodek bo v nedeljo v Hali Tivoli v Ljubljani. Dogodek, ki ga Katoliška mladina organizira v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, bo združil nogomet, glasbene nastope in nagovor misijonarja. Zbrani bodo prisluhnili njegovemu pričevanju o življenju, veri in delu na Madagaskarju. Na nogometnem igrišču pa se mu bodo pridružili legende slovenskega nogometa in drugi znani obrazi ter duhovniki.
Kot je pojasnil direktor zavoda Katoliška mladina Matevž Mehle, je Opeka velik ljubitelj nogometa in prav skozi nogomet je številnim mladim približal prave vrednote in evangelij. V mladosti je Opeka celo razmišljal o profesionalni nogometni karieri, a se je nazadnje odločil za duhovništvo.
Ob tej priložnosti poteka dobrodelna licitacija dresov, ki so jih prispevali znani slovenski športniki. Zbrana sredstva bodo namenjena Opekovemu misijonu. Tega je mogoče podpreti tudi z donacijo prek obrazca na spletni strani Katoliške mladine ali pa na dogodkih, ki se bodo odvili.
Že 50 let na Madagaskarju
Ravnatelj Misijonskega središča Slovenije Gregor Bregar je pojasnil, da Opeka že 50 let deluje na Madagaskarju. Že 40 let pomaga najbolj ubogim v okolici glavnega mesta. Skupaj s sodelavci je ustanovil humanitarno združenje, ki ima na Madagaskarju več naselij, v katerih revežem ponuja stanovanje, delo, šolanje in zdravstveno oskrbo. V njegovi ustanovi trenutno biva okrog 20.000 ljudi, okoli 30.000 pa jih je vključenih v šolski sistem.
"Pedro Opeka je veliki borec proti skrajni revščini in za zmago ljubezni nad sovraštvom. Iz Slovenije mu prek misijonskega središča pomagamo predvsem pri kritju šolske malice za otroke, darove pa zbira širom sveta," je izpostavil Bregar.
Opeka je v Slovenijo prišel ob 20-letnici programa mladinskega misijonskega prostovoljstva Pota, v katerem je sodelovalo že 940 prostovoljcev. Koordinatorka programa Ana Marija Kričaj si želi, da bi tako, kot je Opeka pokazal ljudem na Madagaskarju, da je tudi iz najtežjih razmer mogoče najti pravo pot v drugačno življenje, njegov obisk v Sloveniji nagovoril čim več src in predvsem mladih.
Pojasnila je, da je bistvo programa Pota, da mladim omogočijo, da postanejo del misijonskega življenja doma in po svetu. "Pri tem ne smemo pozabiti, da se naša pot služenja drugim začne predvsem doma, med ljudmi, ki potrebujejo našo bližino in pomoč," je poudarila. Ob tem je misijonarju sporočila, da ima tudi v Sloveniji veliko in močno ekipo ljudi, ki verjamejo v njegovo delo in ga podpirajo ter si želijo zmage dobrote, solidarnosti, povezanosti in pomoči sočloveku.
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