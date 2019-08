Mišja mrzlica: potrjenih že 218 primerov, največ na jugovzhodu

Do 15. avgusta je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani epidemiološki službi prijavil 218 laboratorijsko potrjenih primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom, zbolelo je 66 žensk in 152 moških. Največ obolelih, kar 82, jih prihaja iz jugovzhodne Slovenije, kažejo statistični podatki nacionalnega inštituta.

Drugo žarišče mišje mrzlice je še v podravski regiji, kjer je zbolelo 72 oseb. Nihče od obolelih ni umrl, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom oziroma mišja mrzlica je akutna nalezljiva bolezen. Bolezen se z glodalca na človeka prenese z vdihavanjem virusov, ki se nahajajo v izločkih glodalcev, bolezen pa se ne prenaša s človeka na človeka. Zdravljenje je simptomatsko. Smrtnost zaradi bolezni je nizka.

Na NIJZ svetujejo, da naj poskrbimo, da glodavcem preprečimo dostop v hišo, poskrbimo za varno odstranjevanje odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev, živila in pijačo hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe, in izvajamo redno deratizacijo. Dalj časa zaprte prostore je treba pred začetkom čiščenja temeljito prezračiti, prostor pa razkužiti z raztopino klornega razkužila. Pri čiščenju svetujejo uporabo zaščitne maske in rokavic iz lateksa.