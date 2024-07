'Mislim, da če bi bila Urška v reprezentanci, da bi Tadej močno premislil'

V oddaji 24UR ZVEČER je spregovoril predsednik kolesarske zveze Pavel Marđonović, ki je dejal, da je Tadej v zadnjih petih mesecih oddelal dvoje zelo težkih priprav in tekmovanj in da verjame, da je naš najboljši kolesar v tem trenutku zelo utrujen. "Kako je vplivala odločitev, da Urške ne bo na olimpijskih igrah, na Tadejevo odločitev pa lahko samo ugibamo. Rekel bi, da če bi Urška bila v reprezentanci, bi tudi Tadej močno premislil ali pa se celo odločil, da gre."

Urška, aktualna dvakratna državna prvakinja v vožnji na čas in cestni dirki, je junija zmagala z 11 minutami prednosti pred dvema kolesarkama, tudi Urško Pintar , ki jo je selektor uvrstil na olimpijske igre. Na svetovni lestvici mednarodne kolesarske zveze je najboljša Slovenka na 113. mestu, selektor Penko pa se je za Pariz odločil za Eugenio Bujak , in Pintarjevo, nižje na lestvici. A kot je Penko povedal v intervjuju TV Slovenija, Urška ni nikoli na enodnevni dirki bila uvrščena v top 30, lani ko se je podeljevala kvota nacionalnim panožnim zvezam v kolesarstvu pa je Pintarjeva dosegla največ točk, kronometrsko kvoto pa si je privozila Bujakova.

Odzval se je tudi Pogačar in zapisal na družbenem omrežju X, da je zelo jezen. "Dvakratna državna prvakinja in najboljša slovenska kolesarka svetovne serije ni bila izbrana v ekipo za olimpijske igre. Brez besed." Čeprav mu je Urška, kot je povedala v intervjuju za 24ur.com, ni dovolila objave, dejala je, da gre za njeno bitko, ji je odgovoril, da "za koga se bo boril, če ne zate".

Uradno gre za utrujenost, a ne gre se znebiti občutka, da so na Pogačarjevo odločitev vplivale polemike glede neuvrstitve zaročenke Urške na seznam za olimpijski Pariz. Razočaranja tudi sama ni skrivala: "Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Srečno vsem, ki so se jim sanje uresničile," je zapisala na Instagramu.

Kot je omenil, je tudi sam izrazil nestrinjanje z odločitvijo selektorja, a kot predsednik kolesarske zveze, nima vpliva na sestavo ekipe. In kot je dodal, je tudi sam govoril s Penkom, ki je prepričan, da "Urška nima na taki dirki nobenih možnosti".

Marđonović ne more vplivati niti na zamenjavo selektorja,to je namreč izključno v moči Odbora za cestno kolesarstvo, oni bi namreč predsedstvu predlagali zamenjavo, nato pa bi predsedstvo o tem razpravljalo. A do tega ni prišlo. Marđonović sicer Penka ne podpira kot selektorja, to je tudi jasno povedal, ampak ga pa podpira Odbor. "Mandat mu poteče konec leta. Vmes je še svetovno prvenstvo, kjer bo situacija lahko zopet malo delikatna, ker če ni zaupanja med kolesarji oziroma kolesarkami in selektorji, je to lahko obsojeno na slab rezultat," je zaključil predsednik.