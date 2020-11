Mislim nate: akcija, s katero lahko družinam v stiski namenite toplo misel podpore

Videla je, da sama ne bo zmogla, zato se je obrnila na Verigo dobrih ljudi, kjer so ji pomagali postaviti se nazaj na noge. Prišla je na zeleno vejo - ne le finančno, temveč tudi duševno: "Društvo nam je pomagalo celostno. Ti ponudijo pomoč, ti pomagajo, te razumejo, te ne obsojajo. Smo se pogovorili o določeni stiski, dobili neke odgovore, poskušali temu slediti in smo en del stiske tudi odpravili."

"Mi smo uspeli, mi smo to premagali," danes z nasmeškom ponosno pove 36-letna Emina Jurić . Pred dvema letoma je po rojstvu hčerke izgubila službo, ostala brez glavnega dohodka in se znašla pred vprašanjem, kako naprej? "Imeli smo veliko dolgov. Oklevaš, kam boš dal denar, ki si si ga izposodil. Ali boš napolnil hladilnik, boš plačal položnico. To je začaran krog. Si čisto na tleh, vse je črno, negativno, zaskrbljen si. Ne veš, kako bi, kaj bi," pripoveduje.

A ključno je, da svoje težave nekomu zaupaš, pove Emina. Zato je s pomočjo Zveze prijateljev mladine Moste-Polje ustanovila skupino, kjer ženske zdaj spodbuja, da svojo zgodbo in svoje težave povedo brez zadržkov. "Jaz izhajam iz sebe. Meni je bilo tudi zelo neprijetno in sram me je bilo, da jaz nekoga vprašam za pomoč. Nič ni narobe, to je trenutna stiska, to je trenutno stanje, vse se da rešiti, samo treba je povedati, treba je vprašati, treba se je obrniti na nekoga."

Na Verigo dobrih ljudi se je v času epidemije obrnilo kar 150 odstotkov več pomoči potrebnih, pove Maruša Kaučič Conde: "Seveda najprej potrebujejo finančno pomoč, vendar je izjemno pomemben ta odnos z njimi. Topla beseda, lepa beseda."

Zato z današnjim dnem začenjajo akcijo Mislim nate. Da se vsak od nas za hip ustavi in misel podpore nameni družinam v stiski. To smo danes naredili mi, zato dajte tudi vi. Družine bodo v teh časih še posebej vesele vsake tople in spodbudne misli. Virtualni objem lahko delite in svojo misel zapišete na spletni stranidobri-ljudje.si ali pa jo delite preko družbenih omrežij.