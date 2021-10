Bilo je v noči na soboto. Medved je hlačal po kočevskih ulicah, dokler ga ni dohitel voznik in pospešil. Posnetek je objavil kar voznik sam in ga po plazu ogorčenih komentarjev tudi hitro izbrisal – a bilo je prepozno, posnetek je zaokrožil po spletu in pošteno razjezil ljubitelje živali, ki so prepričani, da je v žival trčil namerno. "Popolnoma neprimerno ravnanje, zakaj bi zanalašč čisto po nepotrebnem škodovali živali. Upočasnimo, se umaknemo, nič nam ne želi, mi smo v njenem domačem okolju, medved je šel samo čez cesto," nam pove Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali.