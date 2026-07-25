Mislite, da pijete vitamine? V telo lahko hkrati vnesete tudi veliko soli

Šumeče tablete za krepitev imunskega sistema. Odraslim proizvajalec priporoča od dve do štiri tablete na dan. So sladkega okusa, hitro pripravljene in dajejo občutek, da smo naredili nekaj dobrega zase. Kaj pa se v resnici skriva v njih? Strokovnjaki so raziskali 71 izdelkov s slovenskih polic.

"Izkazalo se je, da so lahko šumeče tablete pomemben vir natrija, saj je povprečna tableta vsebovala več kot 0,6 grama soli, kar lahko predstavlja pomemben delež pri dnevnem vnosu soli," pojasnjuje izr. prof. dr. Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST – Fakultete za aplikativne vede.

Če zaužijemo priporočene tri šumeče tablete na dan, lahko z njimi v telo vnesemo skoraj dva grama soli oziroma več kot tretjino največjega priporočenega dnevnega vnosa. Težava pa je, da vsebnost natrija oziroma soli na embalaži pogosto sploh ni navedena.

"Ker dejansko ni nujno, da je na embalaži označena osnovna hranilna tabela," pojasnjuje dr. Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko. Dodaja, da pa morajo biti navedene sestavine, po katerih se lahko potrošnik orientira: "In čim vidi, da je nekje med prvimi mesti zapisana kakšna natrijeva sol, je to lahko precej dober znak, da prehransko dopolnilo vsebuje tudi večje količine natrija, torej kuhinjske soli."

Ker so šumeče tablete sladkega okusa, večina na sol niti ne pomisli. Slovenci že tako zaužijemo preveč soli. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča do pet gramov na dan, pri nas pa naj bi je zaužili kar dvakrat več.

"Prevelika količina soli namreč bistveno poveča tveganje za povišan krvni tlak in s tem povezane srčno-žilne bolezni. Zato se trudimo, da bi po eni strani spodbujali proizvajalce, naj pripravljajo živila z manj soli," opozarja prof. dr. Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko. "Šumeče tablete pa preprosto niso na radarju ljudi."

To potrjujejo tudi rezultati raziskave. Kar 77 odstotkov oziroma 55 analiziranih šumečih prehranskih dopolnil ni imelo označene vsebnosti natrija oziroma soli. "To lahko predstavlja težavo za potrošnike, ki se želijo zaradi zdravstvenih razlogov ogibati soli. Tako v bistvu uživajo več soli, kot bi želeli, pa se tega sploh ne zavedajo," opozarja Hribar.

Največ soli so vsebovali vitaminsko-mineralni pripravki in vitaminske šumeče tablete, sledili pa so izdelki z magnezijem in kalcijem. "Glavni vir natrija v teh šumečih tabletah je natrijev hidrogenkarbonat, ki se uporablja za doseganje šumečega učinka," pojasnjuje Žmitek.

Strokovnjaki zato ne priporočajo, da bi prehranska dopolnila oziroma šumeče tablete uporabljali za pripravo napitkov za žejo. "Vsekakor ne priporočamo, da bi prehranska dopolnila oziroma šumeče tablete ljudje uporabljali za pripravo napitkov za žejo," pravi Pravst.

Izjema so le šumeče tablete za pripravo izotoničnih športnih napitkov, pri katerih je natrij dodan namenoma, saj med intenzivno telesno aktivnostjo pomaga nadomeščati elektrolite, izgubljene z znojenjem.