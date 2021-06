Huligan, ki je na protestu napadel novinarja in policiste, gre v zapor

Ljubljanski okrožni sodnik Martin Jančar je v torek ob izreku sodbe poudaril, da je Gregor Mitev pri izvrševanju kaznivih dejanj pokazal veliko mero vztrajnosti, saj se je zato pripeljal iz Maribora v Ljubljano.

Sodnik je Miteva oprostil stroškov postopka in ugodil njegovi prošnji za predčasno prestajanje kazni. Mitev je tudi že priznal premoženjsko-pravna zahtevka za uničeno kamero Vladimirja Voduška v višini 2200 evrov in 530 evrov za poškodovano opremo drugega napadenega snemalca, ni pa priznal višine premoženjskopravnih zahtevkov fotografa Boruta Živuloviča in napadenega policista, zato ju je sodnik napotil na pravdo. Živulovič od napadalca zaradi strahu, fizičnih in duševnih bolečin in trajne skaženosti spodnje ustnice zahteva skupno 19.500 evrov odškodnine, policist, ki ga je Mitev brcnil v hrbet, pa 15.000 evrov odškodnine.