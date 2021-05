Mitev priznal napade na novembrskih nasilnih protestih v Ljubljani

Na protestih 5. novembra v središču prestolnice je prišlo do spopada med nasilnimi protestniki in policisti. Eden glavnih naj bi bil poleg pobudnika, Ljubljančana Anisa Ličine, 26-letni Mariborčan Gregor Mitev, ki je od konca novembra v priporu.

Nasilnež je po pisanju Slovenskih novic očitno sklenil, da ne bo tvegal kazenskega postopka in še hujše kazni, ter tako s pomočjo zagovornika, odvetnika Damjana Donka, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.

Tožilka Ksenija Bukovac Mitevu očita, da je napadel policista, ko se je ta ukvarjal z drugim protestnikom. Policista je, kot je razvidno tudi na posnetkih, predvajanih na televiziji, brcnil v hrbet, nato pa je ta še z glavo udaril v tla. Brcnil je v kamero enega od snemalcev, nato še njega, da je padel na kamero, zaradi tega je bila uničena. Lotil se je tudi novinarja Vladimirja Voduška in ga z roko udaril v hrbet, nato pa ga še brcnil v stegno, da je padel po stopnicah in utrpel nekaj udarnin in odrgnin.

Najhuje pa jo je skupil fotograf Borut Živulovič, ki ga je Mitev brcnil v nogo in z roko udaril v čeljust, nato pa ležečega na tleh in nezavestnega še večkrat brcnil in ga hudo poškodoval. Mitev je sicer napadel še policista konjenika, proti drugemu policistu je vrgel gorečo baklo, še enega pa je brcnil v predel prsnega koša, piše časnik.