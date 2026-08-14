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Slovenija

Mitja Zubin po homofobnih komentarjih: Ni mi žal, da sem se izpostavil

Ljubljana, 14. 08. 2026 16.13 pred 3 urami 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Mitja Zubin

Mladi slovenski atletski reprezentant Mitja Zubin je po nastopu v štafeti 4 x 400 m na evropskem prvenstvu v Birminghamu dejal, da je presenečen in tudi vesel, da je predsednica države Nataša Pirc Musar ostro obsodila homofobne komentarje, ki jih je bil deležen na družbenih omrežjih po uvodnem nastopu na prvenstvu v teku na 400 m z ovirami.

"Ni mi žal, da sem se izpostavil in povedal za svojo spolno usmerjenost. Nekdo je moral to prvi narediti. Dobil sem veliko pozitivnih sporočil. Na negativne sem navajen od malih nog, to me niti ni zmotilo. Vesel sem bil, da se je nekdo odzval na to in nepričakovano na tako visokem položaju. Vesel sem bil, da me je predsednica države tudi podprla," je pojasnil 20-letni Mitja Zubin.

Po štafetnem teku, v katerem je bila četverica diskvalificirana zaradi napake slovenskega rekorderja Roka Ferlana, je dodal: "Hotel sem opozoriti, da se to tudi pri nas dogaja. Da se mogoče tudi kdo, ki pride za mano od mlajših, ne bo sramoval te usmerjenosti. Da bo imel motivacijo in pogum, da se bori in se tudi izpostavi."

Mitja Zubin
Mitja Zubin
FOTO: Atletska zveza Slovenije

Zubin je na EP v Birminghamu debitiral na največjem članskem tekmovanju v teku na 400 m z ovirami ter skupno zasedel 19. mesto v prvem krogu kvalifikacij s časom 50,61 sekunde.

Nato je podal izjavo za Atletsko zvezo Slovenije, pod objavo pa so se usuli številni homofobni komentarji. Ostro je komentarje, uperjene proti Zubinu zaradi njegove spolne usmerjenosti, obsodila tudi predsednica države, še prej pa Atletska zveza Slovenije (AZS).

"To me žalosti in jezi. Spolna usmerjenost ne more in ne sme biti žaljivka. Različnost ni grožnja, sovraštvo pa nikoli ne sme postati nekaj običajnega, ob čemer zgolj skomignemo z rameni," je Nataša Pirc Musar zapisala na Facebooku.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

"Mitja, želim vam, da vas podpora velike večine ljudi še naprej spremlja glasneje od tistih, ki žalijo in ponižujejo. Atletski zvezi Slovenije se ob tem zahvaljujem za hiter in jasen odziv ter ukrepanje. V športu in v naši družbi ni prostora za homofobijo, sovražni govor in diskriminacijo," je dodala predsednica države.

Pred časom je bil žrtev rasističnih in ksenofobnih objav tudi 17-letni slovenski sprinter nigerijskih korenin Ike Svit Umunna.

Mitja Zubin Nataša Pirc Musar homofobija atletika sovražni govor

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KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Sirhakel77
14. 08. 2026 18.43
Drugače res.. V bistvu če sem iskren tudi jaz ne vem kako se lahko zaljubiš v desca, ker mi to ni.. Ampak kot je rekla Musarjeva skomigneš z rameni in greš naprej... Njegovo življenje je pač njegova stvar...
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0 0
mali.mato
14. 08. 2026 18.00
Za božjo voljo, koga sploh briga njegova spolna usmerjenost ?!?! Dajte mediji že enkrat mir s tem posiljevanjem!
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+4
4 0
zmerni pesimist
14. 08. 2026 16.51
A zato kaj boljš leti
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+3
3 0
Vera in Bog
14. 08. 2026 16.37
Pa dobro koga briga
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+4
4 0
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