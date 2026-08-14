Mitja Zubin po homofobnih komentarjih: Ni mi žal, da sem se izpostavil

"Ni mi žal, da sem se izpostavil in povedal za svojo spolno usmerjenost. Nekdo je moral to prvi narediti. Dobil sem veliko pozitivnih sporočil. Na negativne sem navajen od malih nog, to me niti ni zmotilo. Vesel sem bil, da se je nekdo odzval na to in nepričakovano na tako visokem položaju. Vesel sem bil, da me je predsednica države tudi podprla," je pojasnil 20-letni Mitja Zubin.
Po štafetnem teku, v katerem je bila četverica diskvalificirana zaradi napake slovenskega rekorderja Roka Ferlana, je dodal: "Hotel sem opozoriti, da se to tudi pri nas dogaja. Da se mogoče tudi kdo, ki pride za mano od mlajših, ne bo sramoval te usmerjenosti. Da bo imel motivacijo in pogum, da se bori in se tudi izpostavi."
Zubin je na EP v Birminghamu debitiral na največjem članskem tekmovanju v teku na 400 m z ovirami ter skupno zasedel 19. mesto v prvem krogu kvalifikacij s časom 50,61 sekunde.
Nato je podal izjavo za Atletsko zvezo Slovenije, pod objavo pa so se usuli številni homofobni komentarji. Ostro je komentarje, uperjene proti Zubinu zaradi njegove spolne usmerjenosti, obsodila tudi predsednica države, še prej pa Atletska zveza Slovenije (AZS).
"To me žalosti in jezi. Spolna usmerjenost ne more in ne sme biti žaljivka. Različnost ni grožnja, sovraštvo pa nikoli ne sme postati nekaj običajnega, ob čemer zgolj skomignemo z rameni," je Nataša Pirc Musar zapisala na Facebooku.
"Mitja, želim vam, da vas podpora velike večine ljudi še naprej spremlja glasneje od tistih, ki žalijo in ponižujejo. Atletski zvezi Slovenije se ob tem zahvaljujem za hiter in jasen odziv ter ukrepanje. V športu in v naši družbi ni prostora za homofobijo, sovražni govor in diskriminacijo," je dodala predsednica države.
Pred časom je bil žrtev rasističnih in ksenofobnih objav tudi 17-letni slovenski sprinter nigerijskih korenin Ike Svit Umunna.
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