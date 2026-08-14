Mitja Zubin po homofobnih komentarjih: Ni mi žal, da sem se izpostavil

"Ni mi žal, da sem se izpostavil in povedal za svojo spolno usmerjenost. Nekdo je moral to prvi narediti. Dobil sem veliko pozitivnih sporočil. Na negativne sem navajen od malih nog, to me niti ni zmotilo. Vesel sem bil, da se je nekdo odzval na to in nepričakovano na tako visokem položaju. Vesel sem bil, da me je predsednica države tudi podprla," je pojasnil 20-letni Mitja Zubin.

Po štafetnem teku, v katerem je bila četverica diskvalificirana zaradi napake slovenskega rekorderja Roka Ferlana, je dodal: "Hotel sem opozoriti, da se to tudi pri nas dogaja. Da se mogoče tudi kdo, ki pride za mano od mlajših, ne bo sramoval te usmerjenosti. Da bo imel motivacijo in pogum, da se bori in se tudi izpostavi."