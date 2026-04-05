Slovenija

'Živimo v času, v katerem je več pesti kot ponujenih dlani'

Ljubljana, 05. 04. 2026 07.17 pred 23 dnevi 5 min branja 76

Avtor:
STA M.P.
Velikonočna maša

Ob veliki noči so zjutraj in dopoldne po cerkvah potekala slovesna bogoslužja. Slovenski škofje so v pridigah izpostavili pomen upanja, vere in družbene odgovornosti v času negotovosti. Opozorili so na razdeljenost družbe, pomanjkanje zaupanja ter poudarili potrebo po dialogu, notranji poglobitvi in aktivni vlogi posameznika v skupnosti.

Na velikonočno jutro se po tradiciji verniki odpravijo k mašam, na katerih duhovniki oznanijo Jezusovo vstajenje, po maši pa se zberejo ob velikonočnem zajtrku, med katerim zaužijejo v soboto blagoslovljene velikonočne jedi.

V pridigi pri vstajenjski maši v novomeški stolnici je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje dejal, da velika noč oznanja zmago življenja nad smrtjo, luči nad temo, ljubezni nad grehom. Kot taka vse vabi, da vstopijo v skrivnost, ki presega človeško razumevanje in hkrati napolnjuje življenje s smislom.

Ob evangeljskem opisu praznega groba je poudaril pomen notranjega uvida, ko videno postane pot do vere. Pri tem je opozoril, da sodobni človek vidi veliko, a pogosto ostaja na površini, medtem ko vera zahteva globlji pogled in osebni odnos.

Poseben poudarek je namenil družbeni vlogi vere. "Vera vedno oblikuje življenje, odnose in družbo. Ni zaprta v zasebnost, ampak je ustvarjalna moč v zgodovini," je dejal. Kristjani so po njegovih besedah poklicani, da vero živijo tudi v javnem prostoru - v družinah, na delovnih mestih, v politiki in kulturi. Pri tem pa ne gre za prevlado, temveč za odgovorno služenje skupnemu dobremu, je dejal.

Opozoril je na zahtevne razmere v sodobnem svetu, kjer se "rušijo temelji zaupanja", družbo pa zaznamujejo razdeljenost, manipulacije in relativizacija vrednot. Kot odgovor na takšne razmere vidi velikonočno sporočilo, ki spodbuja gradnjo dialoga, sprave in kulture življenja. "Vera tako ne oddaljuje od sveta, temveč človeka vanj še bolj pošilja. Velikonočna vera odpira prostor dialoga tam, kjer so delitve, in gradi mostove tam, kjer so zidovi. Vabi nas, da postanemo ljudje sprave, resnice in upanja," je dejal.

'Velikonočno sporočilo prinaša upanje in zaupanje v končno zmago dobrega'

Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi izpostavil, da krščanska vera temelji na konkretnem dogodku, ne na idejah. "Krščanstvo se rodi tukaj: ni ideologija, ni filozofski sistem, temveč se začenja z dogodkom velike noči," je dejal. Velikonočno jutro je po njegovem tisto, ki odvali kamen nevere ter podarja svetlobo in zmago življenja. "To pa je tisto, kar postaja vir moči, da se lahko tudi mi soočamo z vsemi preizkušnjami, ki nas doletijo na naši poti," je dejal.

Blagoslov velikonočnih košaric
Blagoslov velikonočnih košaric
FOTO: Luka Kotnik

Opozoril je na sodobni družbeni kontekst, kjer po njegovem prevladujejo negativne novice in strah. "Prve strani novic polnijo slabe novice, ki se dobro prodajo, kajti z njimi se da ljudi manipulirati, ustrahovati in usmerjati. Velikonočno sporočilo pa to presega, saj prinaša drugačno perspektivo - upanje in zaupanje v končno zmago dobrega," je poudaril.

Vernike je pozval, naj sporočilo, da je Gospod vstal, ponesejo v vsakdanje življenje kot pričevanje upanja, ki ga sodobna družba po njegovih besedah močno potrebuje.

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je v pridigi v ljubljanski stolnici poleg verskega pomena velike noči izpostavil tudi širšo družbeno sliko sodobnega sveta. Živimo v času, "v katerem je več pesti kot ponujenih dlani, več sporov kot oljčnih vejic, več zaprtega obzorja kot zarij vstajenja, zato je sporočilo, da je gospod vstal in živi, še toliko pomembnejše in potrebnejše", je opozoril.

Kakor so učenci in žene iskali Jezusa, tako so vsi danes po Zoretovih besedah vabljeni, da ne izgubijo upanja. "Jezus vsakega izmed nas čaka pri grobu našega žalovanja, na poti našega bega, v dvorani naših strahov, da se nam pridruži, da se nam odprejo oči, da ga spoznamo in ga gremo oznanjati," je dejal.

Ljudi je pozval, naj tudi v težkih življenjskih okoliščinah ne obupajo, ampak aktivno iščejo smisel, oporo in notranjo moč, vse to pa lahko dobijo v Kristusu.

Še posebej slovesno je v Vatikanu, kjer se te dni mudijo množice vernikov z vsega sveta. Tam velikonočne slovesnosti prvič od izvolitve maja lani vodi papež Leon XIV. Maša se je na Trgu sv. Petra začela ob 10.15, po njej pa bo papež z osrednje lože vatikanske bazilike podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu.

Velika noč je po verovanju kristjanov praznik veselja in upanja. Verjamejo namreč, da je na veliko noč Jezus Kristus vstal od mrtvih in tako vsem prinesel možnost večnega življenja. Katoliški in evangeličanski verniki veliko noč obeležujejo skupaj, medtem ko jo bodo pravoslavni zaradi uporabe drugačnega koledarja letos obeležili čez teden dni.

Papež Leon XIV. ob veliki noči pozval k miru

Papež Leon XIV. je v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči obsodil vojno in pozval k miru. "Tisti, ki v rokah držijo orožje, naj ga odložijo. Tisti, ki imajo moč začeti vojne, naj izberejo mir. Ne mir, dosežen z nasiljem, ampak z dialogom," je dejal.

V pridigi, ki so jo v živo prenašali v številnih državah, je papež obžaloval krivico, zatiranje in vojno. "Smrt vedno preži. Vidimo jo v krivicah, v sebičnosti, zatiranju revnih, v pomanjkanju pozornosti za najbolj ranljive."

Dodal je, da smrt lahko vidimo "v nasilju, v ranah sveta, v kriku bolečine, ki se dviga iz vseh koncev zaradi zlorab, ki uničujejo najšibkejše med nami, zaradi malikovanja dobička, ki pleni Zemeljske vire, zaradi nasilja vojne, ki ubija in uničuje".

Nato je podelil tradicionalni velikonočni blagoslov v več jezikih. Napovedal je tudi vigilijo za mir, ki bo potekala v soboto.

Pred tem je daroval svojo prvo velikonočno mašo na Trgu Sv. Petra v Vatikanu. Po poročanju portala Vatican News se je maše na trgu udeležilo 50.000 ljudi, še okoli 10.000 pa jo je spremljalo zunaj trga.

Papež Leon XIV. se je sicer pri velikonočnih obredih letos vrnil k tradiciji. Tradicionalni obred umivanja nog na veliki četrtek je opravil v Lateranski baziliki v Rimu, medtem ko je nekdanji papež Frančišek raje izbiral kraje, ki so simbolizirali človeško trpljenje, denimo zapore ali sprejemne centre za migrante.

Na veliki petek pa je Leon XIV. sam nosil križ na vseh postajah križevega pota v rimskem Koloseju.

Njegov predhodnik, papež Frančišek, je umrl lani na velikonočni ponedeljek pri 88 letih. Zaradi bolezni v zadnjih letih svojega pontifikata ni mogel sodelovati pri vseh velikonočnih obredih.

KOMENTARJI76

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

simc167
06. 04. 2026 16.36
Katoliška vera in njihovi verniki so najbolj hinavska sorta na svetu.
metalika
06. 04. 2026 14.22
Živela svoboda bol šnop'c k voda..
iskriv
06. 04. 2026 13.38
'Živimo v času, v katerem je več pesti kot ponujenih dlani', pravijo Slovenski cerkveniki in da velika noč oznanja zmago življenja nad smrtjo, luči nad temo, ljubezni nad grehom , pa ravno oni delajo najbolj v nasprotju z vsemi temi filozofskimi nauki , ki so navzven lepi , v notranjosti pa skrivajo veliko slabega , kar premore človeška zloba !
mackon08
06. 04. 2026 11.04
Ja se strinjam vera je moč v zgodovini, zaradi vere je 90% vojna na svetu.
Bella Ciao1
06. 04. 2026 10.41
Smo pač v času, ko so levo usmerjeni še edini pravi humani glasnik Jezusovega nauka. RKC in ovčke, ki še voliti ne smejo brez njihove komande so pač le obraz nestrpnega nasilja vseh časov oblik, laži, plenjenja in delitev.
simc167
06. 04. 2026 08.22
Kaj pa vaš bog in jezus pravita na ubijanje otrok na bližnjem vzhodu. Sta tiho in gledata? Verjetno bodo šli v nebesa? In vi verjamete v tega boga, ki mirno gleda vso nasilje? Zbudite se pravljičarji.
simc167
06. 04. 2026 08.17
In vi hujskaši senjabljate. Najbolj pokvarjeni pokvarjenci. Hinavci in zahrbtneži.🤮🤮🤮
Jožajoža
05. 04. 2026 20.32
vas ni sram,cerkveni "dostojanstveniki".ravno vaši,katere vi podpirate,janšiste,so grožnja slovecem in slovenskim vernikom.janšisti,komunisti,ki so se čez noč spreobrnili in začeli krast ,da so financirali vaše škodljive rabote v slovenski cerkvi .zvon 2,pridobitev evropskih sredstev,ki so bila porabljena nenamensko,.........
Anion6anion
05. 04. 2026 20.29
To smo že pred nekaj dnevi brali v drugih medijih. Res ste za časom
Eksiflajs96
05. 04. 2026 20.09
Vcasih so se brigal vsak za sebe, ce ti kej ni slo je vsak pomagat prsu. Dons pa kaj? Mojega 3 letnega mulca je napadu spusen pes v gostilni, k sem sunder naredil je blo 15 ljudi prisotnih k so se glupe naredil, k sem pa flaso pobrav s sanka so pa cvilt zacel da nebi stovku kafica.. ah dejte no zakaj poj tak je kokr je..
kovanec
05. 04. 2026 19.57
Svoj del odgovornosti nosite tudi v RKC.
scipio
05. 04. 2026 17.55
Tudi najboljši Amerikanec v Vatikanu ne odtehta slabega v Washingtonu.
Dragica Cegler
05. 04. 2026 17.14
Bella Ciao1 Se pa kar motiš.Be vem kako je drugje,a v naši vadi ku šteje tam nekje 1500 vaščanov se vsakodnevno dogajajo stiku z župnikom.Pa da ne bo pomote,sem prišla iz mesta in malokdaj zaidem v cerkev,ob praznikih, božič velika noc Nas župnik organizira pomoč starejšim doma ,pomaga pri naročilih hrane obiskov zdravnika, organizira športna tekmovanja, bralne krožke, tudi veselice,celo prostore v njihovi lasti lahko koristimo za srečanja, otroci imajo med počitnicami varstvo ki ga organizira orav on seveda jih pazijo vaščane in vaščani.Zato be pljuvajo če ne veš kako stvari potekajo.Se vedno pa raje živim v okolju kjer se ljudje zanimajo kako se sosed počuti.Mimogrede,ko sem prišla iz bolnice,ker sem imela operacijo zlomljene goleni,mož pa je bil v postelji,ker je imel covid je župnik ponudil pomoč v hrani in vsak dan prinašal isto,kar he jedel on Ko sem mu ponudila plačilo je rekel,da naj ,ko ozdravim povprašam sosede, če kaj potrebujejo.To se je zgodilo 2 meseca potem ko sem se preselila in mi je dal vedeti ,da je treba sosedu pomagati.
kovanec
05. 04. 2026 20.39
Prav za prav Kristus je rekel, če te kdo udari na desno lice mu nastavi še levo. Po komentarjih sodeč bi zvesti RKC vračali krat 10, to je čutit po komentiranju.
simc167
06. 04. 2026 08.18
Dragica ti si res fenomen. Na brihanje mingre kakšne pišeš. Malomožganska janšistka
flojdi
05. 04. 2026 17.08
..vsak lahko izbere s kakšnimi ljudmi se druži.jaz sem.
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.58
zlati plašči, zlate monštrance, zlati kelihi na fotografijah, Jezus je to sigurno poveličeval!
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.28
Pa kaj bi še radi farji, plačujemo vam penzijsko, zdravstvo! Vi pa goljufate z zemljišči in lesom!
Dragica Cegler
05. 04. 2026 16.08
Castrum
05. 04. 2026 16.16
Lepo napisano
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.30
Ker župpnik pričakuje, da bodo ostareli na njega prepisali njihovo premoženje, ceglarca!
flojdi
05. 04. 2026 17.10
Ni pa Nujno. So dobri in slabi. Župniki ali nežupniki
flojdi
simc167
06. 04. 2026 08.19
🤮🤮🤮🤮
Bella Ciao1
05. 04. 2026 13.53
Slovenci s strani RKC še nismo videli odprte dlani...samo nasilje vseh sort, udarce, laži in hujskanje. Njihove sladkobne besede iz zakristije so brezvredne toliko kot besede njihovih jurišnikov JJ, Vrtovčevi, Logarjev...
Kod.
05. 04. 2026 15.33
Zanimivo ko takšne bedarije pišejo takšni ki farja vidijo samo na sliki😁
Castrum
05. 04. 2026 16.16
Daj bella, na palamudi
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.31
Ti tisoč in en nik patogen, premalo vidiš župnika in obiskuješ maše, si preveč v klejti na vlažnem!
ivan z Doba
05. 04. 2026 13.29
Pri vsem sranju, ki je na svetu, pesti nastavljajo verniki. RKC ni izjema, v Sloveniji prej pravilo!
Hrast1234
05. 04. 2026 13.25
Zakaj pa vsemogočni ne naredi reda in miru?
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
