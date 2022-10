MIZŠ napoved visokošolske stavke označilo za 'nerazumno'

Dejal je, da je bil eden izmed očitkov sindikata, da "z odpravo stropa in določitvijo četrtega naziva v šolstvu stihijsko posegamo v plačni sistem". Vlada se je po njegovih besedah zavezala, da uresniči dogovore prejšnjih vlad, ki so bili sklenjeni s sindikati, in eden izmed teh dogovorov je bil tudi ta. Dodal je, da pogajanja še niso prekinjena, prav tako imajo že določen datum naslednjega kroga pogajanj.

Po navedbah predsednika sindikata Gorazda Kovačiča so se za stavko odločili, ker jim je vlada septembra poslala izhodišča za dvoje pogajanj, o njihovih stavkovnih zahtevah ter o zahtevah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki jih ocenjujejo za žaljiva in podcenjujoča do potreb in dolgoletnih nakopičenih problemov v visokem šolstvu, pa tudi "izjemno asimetrična".