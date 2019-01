MK Group bo v regijo investiral 500 milijonov evrov

MK Group v skladu s svojo strateško usmeritvijo nadaljuje z vlaganji v kmetijstvo, bančništvo in turizem v jugovzhodni Evropi. V naslednjih petih letih načrtujejo dodatnih 500 milijonov evrov investicij v omenjene sektorje so poudarili na proslavi ob 35. obletnici MK Group ter izpostavili izjemne rezultate, ki jih je skupina ustvarila v zadnjih treh in pol desetletjih delovanja.

35. obletnica MK Group

»Ob ustanovitvi MK Group smo bili trije zaposleni, danes je v družbi zaposlenih 7.000 ljudi. Zaposleni so tisti, ki so zaslužni za uspeh, ki smo ga dosegli in za priložnosti, ki smo jih pretvorili v uspešne rezultate,« je povedal Miodrag Kostić, predsednik MK Group in dodal, da je eden največjih uspehov preteklega dela to, da družba ostaja zanesljiv in zaupanja vreden partner. »Naša družba je tekom 35 let poslovanja ostala zanesljiv partner za svoje zaposlene, sodelavce in partnerje, predvsem pa za 74 lokalnih skupnosti v katerih deluje. Zahvaljujoč takšnemu pristopu, je eno domače podjetje postalo vodilna regijska družba na področju kmetijstva, bančništva in turizma in na to smo lahko vsi ponosni,« je nagovor zaposlenim zaključil Kostić.

35. obletnica MK Group

Dušan Radičević, finančni direktor MK Group je na kratko predstavil dosežene poslovne rezultate in načrte za prihodnost. »V preteklem letu smo v Novem Sadu odprli hotel Sheraton, postali večinski lastnik Aerodrom Portorož in povečali delež v Gorenjski banki. Sedaj zaključujemo tudi našo strateško odločitev o združitvi dveh naših podjetij, MK Commerce in Agroglobe. Zelo smo odločni, da v letih, ki so pred nami, utrdimo vlogo vodilne družbe v jugovzhodni Evropi na ključnih področjih našega poslovanja. Od ustanovitve do danes smo v naše poslovanje investirali milijardo evrov. In kako ambiciozni so naši načrti za prihodnost kaže tudi naša namera, da v naslednjih 5 letih v regijo investiramo dodatne pol milijarde evrov v sektorje kmetijstva, bančništva in turizma.«

35. obletnica MK Group

Dogodka se je udeležil tudi predsednik Srbske gospodarske zbornice Marko Čadež, ki je poudaril, da MK Group doprinese h gospodarstvu na najboljši možen način: »MK Group ni samo družba, ki vsaki mesec zagotavlja plače 7.000 zaposlenim, posel dodatnim 200.000 ljudem in stotinam drugih podjetij in ki v državni proračun letno vplača preko 109 milijonov evrov davkov in prispevkov, temveč kot največji kmetijski izvoznik tudi znatno doprinese k prepoznavnosti naše države na mednarodnem trgu. MK Group s svojimi 75 podjetji je najboljši dokaz, da lahko ima Srbija velike poslovne sisteme, ki se kosajo z najboljšimi, ki resno investirajo doma in v tujini, da lahko imamo uspešne gospodarstvenike, ki razmišljajo strateško o investicijah, širitvi, posodobitvi in povečanju poslovne učinkovitosti ter krepijo pozicijo svojih podjetij in srbskega gospodarstva v regiji in v svetu.«

35. obletnica MK Group

Miljan Ždrale, regionalni direktor Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) odgovoren za kmetijski sektor v srednji in jugovzhodni Evropi je poudaril, da je MK Group zanesljiv partner.

35. obletnica MK Group

»Podjetja kot je MK Group so pomembna gonilna sila gospodarske rasti na trgih jadranske regije. Skozi dosedanje sodelovanje smo se lahko prepričali, da se MK Group precej bolj kakovostno razvija na račun izjemnega korporativnega upravljanja kot podjetja, kjer upravljanje sloni samo na eni osebi. Na podlagi vsega, kar smo z vodstvom MK Group do sedaj naredili sem prepričan, da bodo rezultati v prihodnosti samo še boljši. Od tega bo imelo korist tudi 30.000 kooperantov, ki skupaj z MK Group obdelujejo 265.000 hektarjev zemljišč. Veselim se prihodnjih novih projektov MK Group jim želim veliko uspehov pri delu,« je povedal Ždrala.

35. obletnica MK Group

Na jubilejni proslavi so slovesno predstavili tudi novo grafično podobo in vrednote skupine ter vodje vseh divizij, ki delujejo v okviru MK Group.

