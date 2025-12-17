MK Group: Načrtujemo 20-milijonsko naložbo v slovenske in hrvaške hotele

V okviru svoje nove razvojne faze skupina MK načrtuje naložbe v vrednosti okoli 20 milijonov evrov v izboljšanje obeh hotelov - v Sloveniji in na Hrvaškem. Načrtovane naložbe so namenjene dvigu kakovosti infrastrukture, vsebin in celotne izkušnje za goste.

"Ambicija skupine MK ni le sledenje svetovnim trendom v luksuznem turizmu, temveč njihovo premišljeno vključevanje v lokalni kontekst in ustvarjanje novih standardov za regijo," so zapisali.

V prihodnje se bodo osredotočali na razvoj ljudi in krepitev strokovnih zmogljivosti vseh zaposlenih: "V zvezi s tem je načrtovan celoten sklop programov, usposabljanj in izobraževanj, kar je prepoznano kot pomembna priložnost za nadaljnji strokovni razvoj ekip, izmenjavo znanja in uvajanje najboljših svetovnih praks. Ta pristop je osnova za nadaljnjo rast in širitev delovnih mest."