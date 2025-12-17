Naslovnica
Slovenija

MK Group: Načrtujemo 20-milijonsko naložbo v slovenske in hrvaške hotele

Beograd/Portorož/Savudrija, 17. 12. 2025 12.49 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
D. S.
Kempinski Palace Portorož

Po odhodu verige Kempinski se lastniki hotela Palace v Portorožu MK Group za prihodnja upravljanje pogajajo z mednarodno hotelsko skupino. Šlo naj bi za enega vodilnih svetovnih operaterjev v segmentu luksuznih in premium hotelov. Kot so nam sporočili, načrtujejo 20-milijonsko naložbo v hotelsko ponudbo v Sloveniji in na Hrvaškem.

V okviru svoje nove razvojne faze skupina MK načrtuje naložbe v vrednosti okoli 20 milijonov evrov v izboljšanje obeh hotelov - v Sloveniji in na Hrvaškem. Načrtovane naložbe so namenjene dvigu kakovosti infrastrukture, vsebin in celotne izkušnje za goste.

"Ambicija skupine MK ni le sledenje svetovnim trendom v luksuznem turizmu, temveč njihovo premišljeno vključevanje v lokalni kontekst in ustvarjanje novih standardov za regijo," so zapisali.

V prihodnje se bodo osredotočali na razvoj ljudi in krepitev strokovnih zmogljivosti vseh zaposlenih: "V zvezi s tem je načrtovan celoten sklop programov, usposabljanj in izobraževanj, kar je prepoznano kot pomembna priložnost za nadaljnji strokovni razvoj ekip, izmenjavo znanja in uvajanje najboljših svetovnih praks. Ta pristop je osnova za nadaljnjo rast in širitev delovnih mest."

Hotel Palace
Hotel Palace
FOTO: Bobo

Nova hotelska blagovna znamka je po njihovih besedah del strateškega razmisleka o prihodnjem pozicioniranju hotela, v skladu s spremembami na svetovnem turističnem trgu in naraščajočimi pričakovanji gostov.

Preberi še Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

"MK Group bo javnost pravočasno in transparentno obveščala o nadaljnjem poteku pogajanj in morebitnih naslednjih korakih, v skladu z dinamiko procesa in tržnimi standardi," so še zapisali.

skupina mk hoteli slovenija hrvaška

Evropski parlament podprl pobudo za varen in dostopen splav

Na Gorenjskem diskriminirali temnopolto turistko

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
17. 12. 2025 14.24
Kapla v morje
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
17. 12. 2025 13.56
V hrvaške 99% ostalo zarad lepšga v slovenske
Odgovori
-1
0 1
ImamLastnoMnenje
17. 12. 2025 13.56
Kje ste sedaj neizobraženi, nerazgledani, s svojimi življenji nezadovoljni prodajalci dela svojih rok, fizični delavci, ki ste včeraj z neumesnimi komentarji komentirali odhod Kempinskega, ki ni lastnik hotela Palace, pač pa je bil samo upravljalec....Lastnik bo vlagal nov kapital, ne gre nikamor, tudi hotel ne gre nikamor, ostal bo v Portorožu, le še bolj luksuzen bo postal, za bogataše, ki vedo, da je priti v Slovenijo varno, saj je Slovenija ena najvarnejših držav v Evropi, odkar smo militantne sektaše poslali na smetišče politične zgodovine.
Odgovori
+1
2 1
Blue Dream
17. 12. 2025 13.49
Lahko bi pa mi štartali novo mednarodno hotelsko skupino s tem hotelom? ne vem se ne spoznam
Odgovori
+1
1 0
royayers
17. 12. 2025 13.44
super. črnogledi in žleht slovenci so pa že rušili Palace. MK Hotels je resna firma
Odgovori
+1
2 1
Rde?a pesa in hren
17. 12. 2025 13.40
Tako kot oni ki sp kupili Adrijo...
Odgovori
+1
1 0
Poletje 16
17. 12. 2025 13.38
Lahko je srat z tujin denarjen
Odgovori
+1
1 0
Pamir
17. 12. 2025 14.10
Tablete svečko.
Odgovori
0 0
Poletje 16
17. 12. 2025 13.38
Banda
Odgovori
+1
1 0
Poletje 16
17. 12. 2025 13.37
Da vsi odvrčite vsi skupaj z Mesecem vred. Sram vas je lahko
Odgovori
+1
1 0
Poletje 16
17. 12. 2025 13.36
Golob in vsa tvoja g….. Komaj čakamo volitve da ovrčite vs
Odgovori
0 0
HUSO BOSS
17. 12. 2025 13.32
SRBSKA FIRMA,VSE JASNO
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
17. 12. 2025 13.16
Mislim, da bo potrebna predvsem naložba v strokovni kader....kot tudi v nastanitve za svoj kader....
Odgovori
0 0
Verus
17. 12. 2025 13.16
o diskriminaciji - V Sloveniji je bolj pogosta kot si mislite. Ne samo. da se sovraži ljudi zaradi priimkov in narodnosti, podtika neresnice in širi laži z željo škodovati, v Sloveniji V RESNICI močno sovražimo na splošno. Kaj pa vse sovražimo? Sovražimo priimke, narode, barve, črke, ZNANJE in SPOSOBNOST. posel. napredek, razvoj. V Sloveniji močno sovražimo tudi ljudi. ki so samo malo drugačni. Recimo izražajo se lepse in jih sovrazimo. nastopijo pogumno in jih sovrazimo, nqpisejo ali povedo resnico in jih sovrazimo. V Sloveniji veliko sovražimo. Levicarji sovrazijo vse. desnicarji pa barvo in črke
Odgovori
-2
0 2
Sandokkan
17. 12. 2025 13.12
Tudi oni bodo bezali iz te greznice. Kot vsi
Odgovori
0 0
travc
17. 12. 2025 13.11
A mi imamo še kaj da je naše?
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
17. 12. 2025 13.08
Načrtujemo 20-milimetrsko, ups, 20-milijonsko naložbo v slovenske in hrvaške hotele
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
17. 12. 2025 13.06
Veliko oken ima ta hotel, verjetno bi ga Rusi kupili.
Odgovori
+2
2 0
boslo
17. 12. 2025 13.08
Ni dovolj visok...
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 12. 2025 13.10
Pa še velika so... 😉
Odgovori
0 0
bibaleze
