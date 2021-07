ML Surovine pripravljene na sanacijo odlagališča v Zalogu

Zato je Voka Snaga na začetku meseca pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naročila analizo, ki bo pokazala, za kakšne snovi gre in kam bi jih bilo primerno odpeljati. Rezultati analize naj bi bili znani prihodnji teden.

Kot je pred dnevi poročal časnik Dnevnik , se je direktor podjetja ML Surovine Said Aljoša Alkhatib sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in privolil v odvoz odpadkov. A preden se dogovor začne izvrševati, je treba izvedeti, kakšne odpadke v ML Surovinah sploh skladiščijo.

"Smo v pričakovanju rezultatov analize. Do konca prihodnjega tedna se kaj bistvenega verjetno ne bo zgodilo. Vzorec, ki je bil odvzet, mora najprej dozoreti, potem bodo lahko ugotovili, za kakšne odpadke gre. Potem se bo šlo v odstranitev. Kdo bo odstranjeval in kako, bomo še videli," je povedal predsednik četrtne skupnosti Tone Podobnik in dodal, da so ML Surovine pripravljene odstraniti med 3500 in 4000 ton odpadkov, a da je vprašanje, kdo bo plačnik.

Ali gre za nevarne odpadke in ali ti vplivajo na podtalnico, še ni znano. "Če bo šlo za vprašanje onesnaževanja podtalnice, bo najbrž odpadke odstranila država na svoje stroške, kot se je zgodilo v Pivoli. Upam, da podtalnica ni ogrožena. Če pa je, mora v skladu z zakonodajo priti do takojšnje odstranitve," je dodal Podobnik.

Lahko se zgodi, da bodo ML Surovine ostale brez zemljišča, na katerem skladiščijo odpadke. Sebastian Lipovšek iz podjetja Congruus, ki ML Surovinam daje v najem zemljišče, na katerem so odpadki, je za časnik namreč potrdil, da je podjetje začelo postopke za odpoved najemne pogodbe.

"Odpoved pogodbe je bila vložena na sodišče v skladu z zakonodajo," je dejal Lipovšek, ki sicer vsebine pogodbe ni želel komentirati, saj da gre za poslovno skrivnost.

V Četrtni skupnosti Polje in Civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so konec junija od pristojnih organov zahtevali, da se z odlagališča podjetja ML Surovine odstrani vse odpadke, ki negativno vplivajo na zdravje krajanov Zaloga.

Krajani Zaloga so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo podjetje ML Surovine. V podjetju so takrat povedali, da so sredi pogajanj za odvoz z registriranimi prevzemniki v Sloveniji.