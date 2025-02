Krik groze: med pripravo ribe je ta nenadoma 'oživela'

Posnetek ribe, ki je "pobegnila" s pekača, je na TikToku v le štirih dneh zbral skoraj 80 milijonov ogledov, številni uporabniki družbenega omrežja pa so poskušali ugotoviti, kako je možno, da je riba nenadoma "kar oživela".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Večina je pravilno sklepala, da gre za mišični spomin - fenomen, ki ga je znanost že zdavnaj pojasnila. Čeprav je bila riba mrtva, je imela še vedno aktivne celice, ki so se še vedno odzivale na dražljaje, v tem primeru najverjetneje na limono, sol in druge začimbe.

V enem od znanstvenih člankov je pojasnjeno, da se po smrti konča pretok krvi, s tem pa tudi oskrba s kisikom. Vendar pa to še ne pomeni takojšnje smrti vseh celic v telesu. Nevroni in mišične celice namreč po smrti še nekaj časa ohranijo določeno količino membranskega potenciala oziroma razlike v naboju med notranjostjo in zunanjostjo celice, strokovno članek povzema Net.hr.

"Dodajanje soli, gretje ali drugi dražljaji pri sveže očiščenih ribah lahko aktivirajo ostanke membranskih potencialov v nevronih. Sol ali natrijevi ioni povzročijo spremembo ionskega ravnovesja, kar sproži verižno reakcijo odpiranja ionskih kanalčkov in povzroči krčenje mišic. Kislina ima lahko podoben učinek. Zato nekatere ribe trzajo, četudi so brez glave in brez drobovja," je še zapisano v znanstvenem članku.

Ko je prišla k sebi, je krapa pripravila do konca, posnetek svoje pestre izkušnje pa objavila na družbeno omrežje. Nekateri uporabniki so se njeni reakciji smejali, češ da vedo, da gre le za mišični spomin, drugi pa so se zgražali ali celo prestrašili. "Od zdaj naprej se bojim pripravljati ribe," je zapisal eden od komentatorjev.