Mlade do 30. leta najpogosteje teži digitalna zasvojenost

Poleg digitalne zasvojenosti so mladi med 15. in 30. letom pogosto poročali o težavah s stresom ali preobremenjenostjo, težavah s spanjem, nizko samopodobo in pomanjkanjem energije, je na konferenci Povezani za zdravje danes povedal predstavnik Društva študentov psihologije Slovenije Tom Štrus. Da nimajo večjih težav, je navedlo 82 od 1362 anketirancev.

Najpogosteje so o tem, da nimajo večjih težav, poročali mlajši moški. Ženske so ob tem pogosteje poročale o digitalni zasvojenosti, nizki samopodobi in težavah s spanjem. Ob tem so pogosteje izpostavile še težave, povezane s šolo in socialnimi pritiski. Moški pa so pogosteje poročali o izgorelosti, kronični utrujenosti in težavah, povezanih z delom.

Po navedbah predstavnice Mladinskega združenja za promocijo zdravja Ines Likar je več kot polovica mladih žensk poročala o kroničnem stresu, medtem ko je o tem poročala četrtina moških. Skoraj vsaka mlada ženska je poročala o problematični oz. prekomerni uporabi digitalnih tehnologij. Tako moški kot ženske pa so skoraj enako pogosto poročali o bolečinah v hrbtu in mišicah.

Mladi med 15. in 17. letom starosti so ne glede na spol pogosteje poročali o digitalni zasvojenosti, nizki samopodobi in težavah s spanjem. Naštete težave pa so povezali s šolo in socialnimi pritiski. Medtem so mladi med 25. in 30. letom starosti pogosteje poročali o izgorelosti in kronični utrujenosti, povezani z delom. Vsem starostnim skupinam pa je skupno, da so poročale o težavah v duševnem zdravju.

V rezultatih ankete med drugim izstopa, da so najbolj obremenjena skupina ženske med 18. in 24. letom. Medtem stres pri moških s starostjo narašča. Najbolj enakomerno po starosti, regijah in spolu so zastopane težave s spanjem. O težavah s kajenjem je poročalo približno 15 odstotkov mladih, o uživanju alkohola pa sedem odstotkov.