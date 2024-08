Mlade športnike v Splitu obiskala tudi zlata olimpijka Andreja Leški

28. športne igre mladih so letos postregle z izjemno kuliso. "Bilo je zelo lepo, upam, da naslednje leto spet pridemo in vesela sem, da nam je uspelo," pravi ena od mladih udeleženk. Več kot 320 tisoč mladih športnikov je prišlo iz štirih držav, Hrvaške, Srbije, Bosne ter letos premierno tudi Slovenije. "Vesel sem da se igram letos pridružuje tudi Slovenija, zato poseben pozdrav vsem mojim Slovencem," je pozdravil Aleksander Čeferin, predsednik UEFE.

Mladi so tekmovali v desetih športnih disciplinah, nogometu, košarki, rokometu, odbojki, tenisu in namiznem tenisu, ter celo v šahu in igri med dvema ognjema. "To je zelo pomembno za razvoj naših otrok, za razvoj njihovega karakterja za nadaljnje življenje in vse, kar šport prinaša sam po sebi. Ne glede na to, ali gre za amaterski ali profesionalni šport, šport kot šport vedno promovira najboljše in najlepše," pravi nogometaš Šime Vrsaljko, ambasador Športnih iger mladih.

Mlade je obiskalo tudi veliko znanih športnikov, kot na primer Darijo Srna, Ivan Perišič in Predrag Mijatovič, z njimi pa se je družila tudi slovenska olimpijska prvakinja v Judu, Andreja Leški. "Res sem ponosen na to, da imamo dekleta in fante, ki tekmujejo v vseh desetih športih, tako da ni razlike v vseh desetih disciplinah," dodaja Zdravko Marić, idejni vodja Športnih iger mladih.

Športne igre mladih so sicer v skoraj 30 letih do sedaj združile že več kot 2,7 milijona mladih in več kot štiri milijone gledalcev.