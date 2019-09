Mlade v Stični nagovoril tudi Borut Pahor

V Stični se vsako leto zbere več tisoč mladih, ki skupaj praznujejo svojo vero, mladost in veselje, priprava in izvedba letošnjega srečanja pa je delo nekaj več kot 150 prostovoljcev. Tem sta se danes pridružila še Zbor Stične mladih, ki šteje 55 članov, in širša tehnična ekipa z 20 prostovoljci. Letošnje srečanje je tako skupaj pripravilo približno 250 mladih ustvarjalcev.

200 mladih priromalo peš ali s kolesom

Tokrat so našteli približno 5000 mladih z vseh koncev Slovenije, nekateri so prišli z vlakom, drugi z osebnimi avtomobili, kar 200 pa jih je v Stično priromalo peš ali s kolesom.

Mlade sta pozdravila voditelja Polona Mežnar in Rok Škrlep, nato pa so lahko izbirali med udeležbo na treh različnih programih, ki so jih naslovili Vnemi me, Nauči me in Opogumi me.

Dogajanje tega vsebinskega dela programa so obogatili italijanska teologinja Katia Roncalli, specialistka ginekologije Milena Igličar, upravnik Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec Simon Potnik, podjetnik in vodja bencinske črpalke OMV Dravograd Drago Borković, teolog in učitelj zgodovine Simon Purger, ustanoviteljica portala KatStik Mojca Belcl Magdič in drugi gosti.