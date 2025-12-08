Mlademu mesarju ukradli dve toni in pol mesnin

22-letnemu Marcelu Stojnšku, mlademu mesarju z območja Haloz, so nepridipravi odtujili približno dve toni in pol mesnin.

"Če ste se spraševali, zakaj ta teden ni bilo mesa, narezkov in moja slaba odzivnost. /.../ Pri nas se je zgodila tragedija v pravem pomenu besede," je pojasnil Stojnšek, ki so mu odtujili zalogo mesnin pred prazničnim obdobjem.

"Vse vas poštene in dobrosrčne ljudi, prosim le eno zdaj. Če slučajno veste bilo kaj o tem /.../ prosim, javite," je še zapisal na Facebooku.