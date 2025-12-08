Svetli način
Slovenija

Mlademu mesarju ukradli dve toni in pol mesnin

Haloze, 08. 12. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 12 minutami

D. S.
4

22-letnemu mesarju iz Haloz Marcelu Stojnšku so roparji ukradli približno dve toni in pol mesnih izdelkov. Svoje stranke je pozval k potrpežljivosti ter deljenju morebitnih informacij, povezanih z dogodkom.

22-letnemu Marcelu Stojnšku, mlademu mesarju z območja Haloz, so nepridipravi odtujili približno dve toni in pol mesnin.

"Če ste se spraševali, zakaj ta teden ni bilo mesa, narezkov in moja slaba odzivnost. /.../ Pri nas se je zgodila tragedija v pravem pomenu besede," je pojasnil Stojnšek, ki so mu odtujili zalogo mesnin pred prazničnim obdobjem.

"Vse vas poštene in dobrosrčne ljudi, prosim le eno zdaj. Če slučajno veste bilo kaj o tem /.../ prosim, javite," je še zapisal na Facebooku.

mesar kraja meso haloze marcel stojnšek
V gorah skoraj poletno, pred nami je otoplitev

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Old_geezer
08. 12. 2025 10.17
Čudno. Zelo čudno.
Buci in Bobo
08. 12. 2025 10.14
Ko pa so tatovi dobro zaščiteni....
nepridiprav
08. 12. 2025 10.14
Tatovi, ne roparji. Sicer pa, komu kaj takega sploh pride na pamet?
Želko Kacin
08. 12. 2025 10.14
kešo santalucia
