Umrl je Mladen Uhlik

Mladen Uhlik se je rodil 15. 7. 1939 v kraju Prijedor v Bosni in Hercegovini. Dodiplomski študij elektrotehnike, smer telekomunikacije, je zaključil v Beogradu, magistriral pa je v Zagrebu.

Svoje prve delovne izkušnje je začel nabirati kot mlad inženir v takratnem Radio Sarajevu, kjer je bil njegov prvi projekt projektiranje in postavitev srednjevalovnega oddajnika, takrat najvišjega v Jugoslaviji. Ob ustanovitvi in začetku delovanja Televizije Sarajevo je kot pionir na novem medijsko-tehnološkem področju skrbel za brezhibnost tehnike. Kljub omejenim finančnim sredstvom, ki so bila takrat na voljo, je z veliko entuziazma uspešno opravlja naloge na novem področju in poskrbel za prvo reportažno vozilo, s katerim so kasneje izvedli prvi prenos z barvno sliko izven studia v takratni mreži Jugoslovanske radiotelevizije (JRT).

Pri realizaciji zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 je Mladen, kot glavni inženir projektira, vodil dela pri integraciji novih TV-sistemov in gradnji novega radiotelevizijskega centra v Sarajevu. Pri tem je vodil in koordiniral tudi tehnično korespondenco s tujimi televizijskimi centri in EBU (Evropska radiofuzna zveza) pri mednarodni distribuciji signalov z olimpijskih prizorišč.

S svojim delom je nadaljeval kot član tehnične koordinacije v EBU. Zahvaljujoč svojemu znanju in izkušnjam je opravljal pomembne funkcije pri organizaciji drugih večjih mednarodnih dogodkov, med njimi nekaj naslednjih poletnih in zimskih olimpijskih iger – Lake Placid, Moskva, Los Angeles, Lillehamer in Atlanta.

Po izbruhu krvave vojne v Bosni in Hercegovini je v devetdesetih letih prišel v Slovenijo, kjer je sodeloval pri tehnični integraciji Kanala A. Leta 1995 se je zaposlil na POP TV, kjer je opravljal funkcijo glavnega inženirja.

Bil je umirjen in potrpežljiv, pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja. Vzgojil je več generacij odličnih tehnikov. Vedno je bil pripravljen za navdihujoč pogovor, tudi, ko ni šlo za njegovo strokovno področje.

Zapustil nas je v 84. letu starosti po daljši in težki bolezni.

Mladen, hvala!