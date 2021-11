Mladeniča, ki sta se sprehajala po predoru Markovec, čaka visoka globa

Skrajno nevarno in nesprejemljivo, tako so obnašanje mladeničev, ki sta hodila po predoru Markovec, celo s steklenico v roki, in ustavljala voznike, označili policisti. Tudi na Darsu obsojajo takšno obnašanje. V tistem trenutku, ko sta hodila po predoru, so mimo pripeljali policisti, ki pa se niso mogli varno ustaviti, ustavili so ju, ko sta pripeljala iz predora. Si pa je 24-letnik nakopal s tem precej težav. V krvi je imel kar tri promile alkohola, policisti pa so mu za vse prekrške, poleg alkohola tudi za hojo po avtocesti, vožnjo brez čelade, spisali za 1.360 evrov glob.

