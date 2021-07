Prvi letošnji delfinji mladič v slovenskem morju

Slovensko morje ima novega prebivalca. Društvo za preučevanje morskih sesalcev Morigenos je opazilo prvega letošnjega delfinjega mladiča. To je spodbudna novica za populacijo delfinov v našem morju, ki šteje približno 150 živali. Skoraj zagotovo pa ne bo ostalo le pri enem mladiču, poleti se jih namreč skoti največ. In delfini, ki živijo v slovenskem morju, so prav posebni, saj imajo navade, ki jih niso zabeležili nikjer drugje na svetu.