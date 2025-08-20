Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Na Vranskem je hrumelo in rohnelo kot na pravem dirkališču

Vransko, 20. 08. 2025 18.32 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
1

Na Vranskem je rohnelo. In to niso bili motoristi na varni vožnji, ampak mali navdušenci nad motošportom, stari od pet do osem let. V okviru dneva motošporta za otroke, ki ga AMZS pripravlja že deveto leto, so lahko preizkusili motorje in gokarte. Vozila so bila prav takšna kot tista, ki jih lahko srečamo na cesti ali vidimo na televiziji, a v velikosti, primerni za otroke. Dirkaški zagon in navdušenje pa kot na največji dirki v motošportu.

vransko amzs motošport otroci motorji gokarti
SORODNI ČLANKI

600 strani navodil in (ne)zaupanje, da bo avto ustavil sam

Center varne vožnje na Vranskem postregel z avtomobilsko poslastico

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mihael12
20. 08. 2025 21.15
Ja prav potrebno je vzpodbujat navdušence nad moto športom, da jih potem s špohtlnom strgajo s cest in so za njihove nesreče krivi vedno drugi
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189