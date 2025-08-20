Na Vranskem je hrumelo in rohnelo kot na pravem dirkališču

Na Vranskem je rohnelo. In to niso bili motoristi na varni vožnji, ampak mali navdušenci nad motošportom, stari od pet do osem let. V okviru dneva motošporta za otroke, ki ga AMZS pripravlja že deveto leto, so lahko preizkusili motorje in gokarte. Vozila so bila prav takšna kot tista, ki jih lahko srečamo na cesti ali vidimo na televiziji, a v velikosti, primerni za otroke. Dirkaški zagon in navdušenje pa kot na največji dirki v motošportu.