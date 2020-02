Dijak Dominik Podlogar je sonetni venec po vzoru Prešerna pisal več let

Dijak tretjega letnika Gimnazije Kranj Dominik Podlogar je prepričan, da prav zaradi Franceta Prešerna danes govorimo slovensko. Njegovo poezijo obožuje že od otroštva, proti koncu osnovne šole pa se je lotil pisanja sonetnega venca po Prešernovem vzoru. Trajalo je več let, a skozi pisanje je opazno dozorel in na matematično ogrodje soneta postavil besedno umetnino rim in življenjskih vprašanj.