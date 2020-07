Mladi forum SD Janši razkriva, kaj je v kuverti

'Pomagamo predsedniku vlade Janezu Janši in ga opominjamo na odstopno izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa, da mu prihranimo odpiranje kuverte," so na plakat na oglasnem panoju zapisali v Mladem forumu SD. Janša namreč kuverte z odstopno izjavo še ni odprl, in dokler ne najde zamenjave za Hojsa, če si ta ne bo premislil, je tudi ne namerava.

Potem ko je zadnji junijski dan z ministrskega stolčka odstopil notranji minister Aleš Hojs, ta še ostaja na svojem položaju. Teden dni je imel premier Janez Janša namreč, da državni zbor pisno obvesti o Hojsovi odstopni izjavi, a tega ni storil, čeprav je odstop sprejel. Predsednik DZ Igor Zorčič je sicer opozoril, da pravila igre v poslovniku niso najbolj jasno določena. Ključen je namreč datum uradne seznanitve predsednika vlade z odstopom.Janša je sicer Hojsa prosil, naj o odstopu še enkrat premisli, dokler pa ne bo imel zamenjave zanj, če se ta res odloči odstopiti, kuverte ne bo odprl in tako se uradno tudi ne bo seznanil z odstopom. icon-expand Plakat Mladega foruma SD FOTO: POP TV Da gre za politične igrice, menijo v opozicijskih strankah, kjer napovedujejo interpelacijo zoper Hojsa, če bi ta preklical svojo odstopno izjavo, kar tudi lahko stori, oziroma če Janša DZ o odstopni izjavi ne bi obvestil. Interpelacija bi bila tako na sporedu septembra. Na igro mačke z mišjo pa opozarja Mladi forum SD, ki je v Ljubljani na oglasni pano nalepil fotografijo odstopne izjave Aleša Hojsa premierju Janši, v kateri je med drugim zapisal: "Zato te, spoštovani predsednik, obveščam, da z današnjim dnem nepreklicno odstopam kot notranji minister Vlade Republike Slovenije." Prav ta del pisma je Mladi forum SD obkrožil z rdečo barvo, zraven pa zapisal:"Janez, ta del je zelo pomemben." Zraven so še dopisali, da želijo pomagati predsedniku vlade in ga opomniti na odstopno izjavo, da mu ne bo treba odpirati kuverte. "Čas je, da odstopi celotna vlada,"so še zapisali.