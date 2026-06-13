Mladi in delo: 'Delo se mora prilagoditi življenju, ne pa obratno'

Med mladimi se krepi občutek, da trdo delo ne prinaša več vsega, kar je nekoč. Čeprav jih 71 odstotkov verjame, da jim bo delo v prihodnjih 10 letih omogočilo ustvariti družino in 61 odstotkov pričakuje finančno varnost, jih le 38 odstotkov meni, da si bodo lahko zagotovili lastno stanovanje, so ta teden sporočili s portala. "Pri mladih generacijah ne gre več za pomanjkanje ambicij, temveč za dvom, da bo trud sploh poplačan. Ko mladi ne verjamejo več v klasično obljubo, da trdo delo prinese dom in družino, se spremeni tudi njihov odnos do dela in delodajalcev," je dejala vodja marketinga portala Moje delo Andreja Šobar.

81 odstotkov mladih bi zapustilo podjetje po prvem letu, če ...

Spremembe so vidne pri odnosu mladih do delodajalcev. Če bi po prvem letu zaposlitve ugotovili, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje, bi podjetje zagotovo ali verjetno zapustilo 81 odstotkov mladih. Če bi ugotovili, da se vrednote podjetja razlikujejo od tistih, ki so jim bile predstavljene ob zaposlitvi, bi jih ostalo 36 odstotkov.

Mladi in zaposlitev FOTO: Shutterstock

Podobne trende kaže tudi širša populacija. Med najpomembnejšimi dejavniki pri izbiri zaposlitve so pozitivno delovno okolje, bližina delovnega mesta, zaposlitev za nedoločen čas ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Med dejavniki, ki pridobivajo pomen, izstopa možnost dela od doma. "Delo že dolgo ni več samo vir zaslužka. Postaja del življenja, ki se mu mora prilagoditi, ne pa obratno. Delodajalci, ki bodo to razumeli, bodo lažje privabljali in zadrževali zaposlene," je poudarila Andreja Šobar.

Stres in preobremenjenost pri vrhu razlogov za razmislek o odhodu

Med glavnimi razlogi za iskanje nove zaposlitve ostajajo boljši delovni pogoji in boljše delovno okolje. V ospredje pa stopata preobremenjenost in splošno nezadovoljstvo z delom. Pri pasivnih iskalcih zaposlitve, ki nove službe aktivno ne iščejo, a bi bili pripravljeni zamenjati delovno mesto, sta stres in preobremenjenost med najpomembnejšimi razlogi za razmislek o odhodu. Raziskava kaže, da ljudje službe vse pogosteje ne zapuščajo zaradi višje plače, temveč zaradi želje po boljšem ravnovesju med delom in zasebnim življenjem.

Raziskava kaže tudi spremembo v odnosu do menjave zaposlitve. Delež ljudi, ki odkrito povedo, da iščejo novo službo, je dosegel najvišjo raven doslej. Če je še pred nekaj leti veljalo, da je iskanje nove zaposlitve nekaj, kar zaposleni skrivajo, danes vse več ljudi o svojih kariernih načrtih govori javno.

Najvišja raven pesimizma doslej

Negotovost se kaže v pričakovanjih glede trga dela. Delež vprašanih, ki pričakujejo več brezposelnih v prihodnjem letu, se je povečal s 45 na 57 odstotkov. Gre za najvišjo raven pesimizma doslej. Najbolj pesimistični so zaposleni v proizvodnji in pasivni iskalci zaposlitve. Delež vprašanih, ki poročajo, da se umetna inteligenca na njihovem delovnem mestu uporablja redno in v širšem obsegu, se je v enem letu povečal z 18 na 25 odstotkov. Hkrati se je zmanjšal delež tistih, ki menijo, da se umetna inteligenca pri njihovem delu ne uporablja in se tudi ne bo uporabljala, in sicer z 32 na 23 odstotkov. Strah pred tem, da bi umetna inteligenca nadomestila ljudi pri njihovem delu, ostaja razmeroma nizek.

Raziskava kaže tudi, da MojeDelo.com ostaja najbolj prepoznavna znamka na področju zaposlovanja in eden izmed najpogosteje uporabljenih virov informacij o prostih delovnih mestih. Med aktivnimi iskalci zaposlitve in brezposelnimi se uvršča na prvo mesto med institucionalnimi viri.