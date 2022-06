Mladi inženirji prejeli priznanja za izvirne in navdušujoče projekte

Kako rešiti energetsko krizo, in to na ekološki način? Kako je videti sistem za avtomatsko preverjanje pogoja PCT za 2300 ljudi? V Sloveniji imamo veliko mladih inženirjev, ki pomembno prispevajo k razvoju, veljavi in navdušenju za inženirski poklic in inovativnost v družbi. Že četrtič zapored so podelili priznanja in pohvale v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo. Zakaj jih znanost in znanje navdušujeta in kako pomemben je pogum, da se lotiš ideje, ki se ti je utrnila?