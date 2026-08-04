Mladi Italijani na poti srečali volkove, v strahu klicali reševalce

Trije mladi pohodniki iz Italije so si zamislili štiridnevni obisk Triglavskega pogorja in se nanj tudi dobro pripravili, so v objavi na Facebooku zapisali pri Gorski reševalni službi Bohinj.
Za doseg cilja prvega dne, Vodnikovega doma, so si izbrali pot s Planine Blato do Planine Laz ter preko Lazovškega in Mišeljskega prevala.
"No, do slednjega niso nikoli prišli, saj se jim je za enim izmed ovinkov prikazalo srečno naključje v obliki tropa volkov. Takšno srečanje je vse prej kot pogost pojav, saj se nas te zveri ponavadi izogibajo, in tako so jo tudi tokrat, takoj ko so dojele situacijo, urno ucvrle v temno noč," so dogajanje povzeli gorski reševalci.
A ker so se Italijani močno prestrašili, niso upali nadaljevati poti. Na pomoč so jim priskočili reševalci, ki so volkov že vajeni. "Sredi noči smo se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadebudnimi planinci poiskali najbolj primerno pot do njihovega drugega cilja, ki ga bodo skušali doseči danes," so dodali.
"Če torej na planinski poti ali kje drugje srečate volka, ostanite mirni, počasi se umaknite v smeri prihoda in govorite z normalnim tonom. Prav hudo vas kljub neprijetni situaciji ne rabi skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega," še svetujejo.
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