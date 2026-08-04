Mladi Italijani na poti srečali volkove, v strahu klicali reševalce

Trije mladi pohodniki iz Italije so si zamislili štiridnevni obisk Triglavskega pogorja in se nanj tudi dobro pripravili, so v objavi na Facebooku zapisali pri Gorski reševalni službi Bohinj.

Za doseg cilja prvega dne, Vodnikovega doma, so si izbrali pot s Planine Blato do Planine Laz ter preko Lazovškega in Mišeljskega prevala.

"No, do slednjega niso nikoli prišli, saj se jim je za enim izmed ovinkov prikazalo srečno naključje v obliki tropa volkov. Takšno srečanje je vse prej kot pogost pojav, saj se nas te zveri ponavadi izogibajo, in tako so jo tudi tokrat, takoj ko so dojele situacijo, urno ucvrle v temno noč," so dogajanje povzeli gorski reševalci.