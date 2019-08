Mladi iz vse Slovenije ustvarjajo robote in vozila brez voznikov

Kako bo čez desetletje videti naš svet? Odgovor poznajo mladi. Polni idej so se našli v Ljubljani, kjer ustvarjajo viteze, robote in vozila brez voznikov. Kot v filmu. Umetna inteligenca, avtonomna vozila, sestavljanje električnih, pa programiranje in sestavljanje robotskega manipulatorja. Z vsem tem se ukvarja več kot 140 mladih iz vse Slovenije.