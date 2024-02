PRENOS V ŽIVO: Mladi kmetje ministrici simbolično poklonili rože in spisek zahtev

Ministrico Matejo Čalušić so danes pred pogajanji z deležniki v kmetijstvu obiskali mladi kmetje in ji simbolično izrazili željo po dobrem sodelovanju. Prinesli so ji šopek rož, zraven pa priložili še spisek svojih zahtev.

Včeraj je sicer v Celju potekal nov protest kmetov. Pred stavbo direkcije za vode se je zbralo okoli 100 kmetov in zahtevalo ustavitev postopkov za izgradnjo suhih zadrževalnikov v Šentjurju, Šoštanju, Spodnji Savinjski dolini in v Slovenj Gradcu. Prepričani so namreč, da bi se dalo protipoplavne ukrepe izvesti ceneje, predvsem pa brez žrtvovanja kmetijskih zemljišč. Skupina kmetov se je s traktorji zapeljala tudi po ulicah Kranja.

Kmetovalka Andreja Hace, ki je pripeljala enega od traktorjev, je v izjavi medijem dejala, da kmetje ne nasprotujejo poplavni varnosti ter razvoju mest in regij, ampak pričakujejo, da se delajo in načrtujejo projekti, ki so dolgoročno sprejemljivi in ki ne uničujejo po nepotrebnem dragocene kmetijska zemljišča.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je ob robu delovnega obiska na Koroškem odzval na protest in poudaril, da razume stisko kmetov. Poudaril je, da so načrti zato, da pride do premisleka in konsenza, preden se začne graditi.