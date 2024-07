Mladi mehanik: Najprej sem nosil orodje, nato držal luč

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A vas bomo danes popeljali v eno večjih avtomehaničnih delavnic v državi, kjer servisirajo gospodarska vozila in popravljajo prav vse vrste motorjev. "Od traktorjev, starodobnikov, novejših avtomobilov, pa do tovornjakov, tudi vrtnih kosilnic, celo mulčerji za travo pridejo na obdelavo," nazorno opisuje koordinator strojne obdelave motornih sklopov Matic Drnovšek . V servisno delavnico skupine Emil Frey je prišel pri 23 letih, kot del prakse ob študiju strojništva. Zdaj je izkušen mehanik, ki znanje predaja naslednji generaciji. "Težko je najti mlade, ki se želijo učiti, ki poslušajo in se ne delajo, da vedo vse," priznava. Zato so toliko bolj veseli podmladka, kakršen je Jakob Samsa iz Velikih Lašč.

Že kot majhen deček je vedel, da si želi služiti kruh s popravljanjem avtomobilov. Cele dneve je preživljal v očetovi domači delavnici, ga gledal in srkal znanje. "Prvo, kar sem se naučil, je bilo, kako se imenuje katero orodje. Rekel je, naj nekaj prinesem, pa sem prinesel napačnega, bil je malo jezen, nato pa mi je opisal, kaj želi, za kaj se to uporablja. Kasneje sem mu z baterijo svetil v motor, on pa je delal," opisuje svoje začetke. Zdaj, ko je star 20 let, zna že veliko več. V delavnici, kjer že od srednje šole opravlja strokovno prakso in počitniško delo, popravlja kombije, tovornjake, avtobuse. "Pri tovornjaku je vse večje in težje, bolj trdno privito, tako da potrebuješ malo več moči in kakšno večje orodje. Sicer pa je servis zelo podoben kot pri običajnem avtomobilu," skromno pojasnjuje študent mehatronike. Izobraževalni program, ki povezuje mehaniko, elektrotehniko in računalništvo, je izbral že po koncu osnovne šole, zdaj ga nadaljuje na višji šoli. V olajšanje mu je, da ga v skupini Emil Frey čaka zaposlitev. "Rad se ukvarjam s tem. Všeč mi je, da pri avtu, kjer kaj ne dela, takoj veš, kaj mu je. Meni to sicer še ne uspe vedno, si pa želim, da bi mi, zato opazujem starejše sodelavce, jih poslušam. Navdušuje me, kako odprejo pokrov motorja, malo pogledajo vanj in že vedo, kaj je narobe in kako lahko pomagajo," opisuje žarečih oči.

V servisni delavnici skupine Emil Frey popravljajo tako raznolike motorje, da ni prostora za dolgčas, dan ni enak dnevu. Drnovšek pokaže motor legendarnega starodobnika iz leta 1955: "Za starodobnika imaš predpisane tri stopnje tolerance brušenj, to pomeni, da se lahko motor trikrat zelo močno pokvari. Za novejša vozila tega ni," pojasnjuje poglavitno razliko med sodobnimi avtomobili v primerjavi s starodobnimi. In še nekaj je v današnjih avtomobilskih prozvodnjah drugače: "Cenene so, materiali so cenene izdelave. S tem tovarna zniža stroške izdelave oziroma proizvodje, da lahko preživi oziroma ustvarja večji dobiček." Njim pa prinese nov izziv, ko skušajo rešitve najti na trgu rabljenih avtomobilskih delov.