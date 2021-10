Mladi na internetu najdejo tudi navodila za izjemno nevarne aktivnosti, ki so velikokrat usodne

Za preprečevanje različnih zlorab in škodljivih vplivov na internetu je nujno informiranje in ozaveščanje otrok ter mladostnikov in njihovih staršev, so izpostavili sodelujoči na okrogli mizi STAkluba o varni rabi interneta med mladimi. Med drugim so opozorili na zasvojenosti z raznovrstnimi aktivnostmi na spletu in poudarili, da je treba mlade spodbujati, da spregovorijo o težavah, če jih imajo.

Raziskavo o digitalnem življenju otrok v času koronakrize so izvedli v 11 državah med junijem in avgustom lani. Skupno je anketo izpolnilo 6195 otrok, starih med 10 in 18 let, ter 6195 njihovih staršev. —Bojana Lobe

Raziskava o digitalnem življenju otrok v času koronakrize, ki jo je na okrogli mizi izpostavila Bojana Lobe s katedre za družboslovno informatiko in metodologijo na ljubljanski fakulteti za družbene vede, je pokazala, da se je v vseh državah digitalno udejstvovanje otrok ob začetku pandemije covida-19 in zapiranj močno povečalo. Starejši otroci so tako v Sloveniji v času prvega zapiranja države pred zasloni preživeli v povprečju osem ur dnevno, mlajši otroci pa štiri do šest ur. Pojasnila je, da je to skokovit porast glede na raziskavo EU Kids Online za obdobje 2017–2018, ki je pokazala, da so takrat otroci in mladostniki pred zasloni v povprečju preživeli zgolj dve uri na dan.

icon-expand Starejši otroci so v Sloveniji v času prvega zapiranja države zaradi novega koronavirusa pred zasloni preživeli v povprečju osem ur dnevno, mlajši otroci pa štiri do šest ur. FOTO: Dreamstime

Svetovalec v centru pomoči pri prekomerni uporabi interneta Logout Rok Gumzej je opozoril na problem zasvojenosti z raznovrstnimi aktivnostmi na spletu. "V zadnjih desetih letih je vedno več porasta zasvojenosti s pornografijo, igrami na srečo in trgovanjem s kriptovalutami. To je prišlo predvsem s širitvijo pametnega telefona med splošno populacijo," je pojasnil. Opozoril je tudi na mobilne igre, ki vzbujajo skrb predvsem za mlajšo populacijo. "Opažamo, da je tovrstno obnašanje predvsem pobeg od različnih življenjskih stisk. Spletno okolje je zelo dober način, da se od teh težav umaknemo, in to lahko vodi v zasvojenost," je opozoril.

'Otroci in mladostniki danes na internetu najdejo navodila za praktično vse' Še en negativen vidik interneta je tudi spletno nasilje, kjer prevladujejo nadlegovanje, izsiljevanje in zlorabe zasebnosti, je pojasnila vodja svetovalne skupine TOM telefon Maša Blaznik. Ob tem je opozorila, da lahko otroci in mladostniki danes na internetu najdejo navodila za praktično vse, tudi izjemno nevarne aktivnosti, ki imajo velikokrat usodne posledice. "Najdejo lahko na primer, kako se samopoškodovati in tudi kako prikrivati motnje hranjenja, kar je zares velik problem," je pojasnila.