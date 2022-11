Mladi na tekmovanju pokazali svoje znanje in osvojili odlične nagrade

Izziv je velik primanjkljaj v delovni sili, nenehen razvoj pa nov kader sili v neprestano izobraževanje in izpopolnjevanje znanj ter kompetenc. Posledično je izziv še večji, saj nova delovna mesta zahtevajo nova znanja, nove spretnosti in nove veščine. V Unior Ročnem orodju so zato ustvarili zanimiv projekt, s katerim so nagradili znanje in izobraževanje dijakov slovenskih srednjih tehniških šol ter jih na tekmovanju nagradili z atraktivnimi nagradami, novimi znanji, ter novimi prijateljstvi in poznanstvi.

Srednje tehniške šole dajejo praktičnemu izobraževanju izjemno velik pomen, zato so se v Unior Ročnem orodju odločili, da nagradijo in spodbudijo znanje, ki ga dijaki pridobivajo v srednjih tehniških šolah. Idejo so malce razvili in začinili, nastal pa je projekt, ki so ga poimenovali Tekmovanje za znanje. V projekt je bilo vključenih 12 različnih slovenskih tehniških šol, skupaj pa je tekmovalo več kot 500 dijakov iz vse Slovenije.

V Sloveniji je skoraj 200 srednjih šol, približno 25 od teh pa je tehniških. V njih se kalijo novi bodoči mojstri, ki bodo opravljali različne tehniške poklice. Med njimi najdemo strojnike, elektroinštalaterje, avtomehanike, orodjarje, mehatronike in mnoge druge. Čeprav se vsi ti poklici med seboj izredno razlikujejo, pa je vsem skupno to, da za uspešno opravljanje poklica potrebujejo poleg teoretičnega znanja tudi močne praktične veščine in kompetence. Zato je seveda ključ do uspešne kariere na tem področju predvsem v praktičnem izobraževanju in izpopolnjevanju.

V tekmovanju so tako dijaki izkazovali svoje znanje, vsak njihov uspeh pa jih je nagradil z napredovanjem do atraktivnih nagrad. Najprej so se vsi dijaki pomerili v teoretičnem testu, ki je potekal na šolah, nato pa so se finalisti zbrali v Woop areni, kjer so se najprej pomerili v praktičnem izzivu, nato pa še v zabavnem izzivu.

V teoretičnem testu so dijaki pokazali predvsem svoje teoretično znanje. Odgovarjali so na vprašanja, ki so izhajala iz njihovega izobraževalnega procesa, vsak pravilen odgovor pa se je točkoval s točkami. Na vsaki šoli so zmagali štirje dijaki, ki so prejeli največ točk. Ti dijaki pa so tudi napredovali v nadaljnje tekmovanje.