Mladi podnebni aktivisti tudi na ulice Ljubljane

"Prihajajoči meseci in leta bodo ključni pri zagotavljanju varne poti do zvišanja globalne povprečne temperature za manj kot 1,5 stopinje Celzija," so pred protestom sporočili mladi. "Če želimo minimizirati tveganje sprožitve nepovratne verižne reakcije, ki je človeštvo ne bo moglo nadzorovati, moramo ukrepati sedaj." Demonstracije in manifestacije se bodo danes odvile po vsem svetu, so na spletni strani zagotovili vodilni v gibanju Petki za prihodnost.

V Sloveniji bodo Mladi za podnebno pravičnost petek, 25. september izkoristili za akcijo proti premogu. Zbrali se bodo ob 11.30 uri na Prešernovem trgu, nato pa šli do vlade, kjer bodo podali svoje zahteve. "Naša vlada pripravlja škodljive podnebne ukrepe - strategija za izstop iz premoga in dolgoročna podnebna strategija nas peljeta v podnebni zlom, pospešujeta betoniranje narave in povečujeta revščino. To so ukrepi proti delovnim ljudem in proti naravi," so zapisali pod pozivom k protestu na spletnem družbenem omrežju Facebook.

Zahtevajo tudi pravično opustitev premoga najkasneje do leta 2030, znižanje toplogrednih plinov za vsaj 60 odstotkov Naša zahteva je pravično opustiti premog do leta 2030, kar je tudi v skladu z znanostjo in Pariškim sporazumom ter konec pravnih postopkov prevlade domnevno javnega interesa energetskega lobija nad javnim interesom ljudi po ohranjeni naravi. Tudi Mladi za podnebno pravičnost so pozvali k nošenju mask in ohranjanju razdalje med udeleženci.