Mladi politikom sporočajo: Ni dovolj prisluhniti, treba je pomagati

Spomladi so bili med prvimi, ki so dobili odpoved, zdaj bodo v tem negotovem gospodarstvu delo iskali še dlje. In potem se država čudi, zakaj je tujina za nas še vedno bolj mikavna, sporočajo mladi, ki jim 150 evrov enkratnega dodatka v koronakrizi ni pomagalo pri reševanju stanovanjske problematike ali plačilu osnovnih položnic za preživetje. Ob mednarodnem dnevu mladih nam morate več kot le prisluhniti, sporočajo mladi – in kako naprej? O tem s Teo Jarc iz Sindikata Mladi plus in mladim podjetnikom Markom Borisom Andrijaničem.