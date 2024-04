ESČP zavrgel tožbo mladih glede podnebnih zavez, švicarske seniorke uspele

Tožbo je septembra lani vložila skupina mladih Portugalcev, starih od 11 do 24 let. 33 državam, in sicer članicam EU, tudi Sloveniji, ter Združenemu kraljestvu, Norveški, Švici in Turčiji, so očitali nezadostno ukrepanje proti podnebnim spremembam in neuspeh pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do te mere, da bi dosegle cilj pariškega podnebnega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Šesterica je trdila, da so kršene njihove temeljne pravice, vključno s pravico do življenja, zasebnosti in družinskega življenja.