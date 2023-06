Mladi si z delom želijo izkušenj za nadaljnjo redno zaposlitev

Če je bilo še deset let nazaj stanje na trgu dela za študentske kandidate neprijazno, saj so težko našli zaposlitev, se je trend zdaj obrnil. "Delodajalci povprašujejo, kandidatov je malo, zato imajo možnost izbire," pove Vesna Miloševič Zupančič, strokovna vodja eŠtudentskega servisa.

Možnost izbire pa so obrnili sebi v prid. Pričeli so z iskanjem del, ki so povezana z njihovim študijskim področjem. "Ne delam v svoji smeri, ampak sem nagnjena k temu, da bi delala," pove ena od sogovornic. "Trenutno imam srečo, da je moja služba povezna z mojim študijem," pravi še ena od študentk sogovornic. "Stremim k temu, da se vpeljem v neke strokovne vode," pa razlaga tretja sogovornica.

Na prvem mestu tako ni več zaslužek, ampak izkušnje in lažji prehod na trg rednega dela. "Ni zanemarljivo, da se 60 odstotkov vseh študentov, ki opravljajo študentsko delo pri delodajalcih s svojega področja, pozneje tam tudi zaposli," razlaga Danijel Lamperger, generalni direktor OZS.

In ravno odnos delodajalcev je še en kriterij, ki ga pri izbiri zaposlitve pretehtajo mladi. "Seveda, to ima velik vpliv na to, če se odločim ostati tam ali če iščem kaj drugega," odgovarja študentka. "Se strinjam. Meni je tudi zelo pomembno, da se delodajalec prilagaja tako meni kot se jaz njemu," dodaja ena od naših sogovornic.

Na študentskem servisu zato zaposlovalcem svetujejo, naj upoštevajo posebnosti današnje študentske generacije.

"Oni so instantna generacija, hočejo odgovor takoj. In tu tudi delodajalcem svetujemo, naj se dejansko takoj odzovejo. Mladi pričakujejo odgovor takoj, drugače se bodo kje drugje zmenili, ker imajo možnost," zaključi Miloševič Zupančičeva. Delodajalcem, ki imajo težave pri iskanju kadra, priporoča še, naj v času počitnic zaposlijo tudi mladoletne. "Mladoletni, torej od 15 do 18 let, pa so tista generacija, ki si res želi delati, pa dostikrat ne dobi priložnosti. Dajmo jim priložnost, to je v bistvu vzgajanje kadra na dolgi rok".

Zaposlovalci študentsko delovno silo težko najdejo zaradi manjših generacij in bolj urejene šolske in visokošolske zakonodaje, zaradi katere imajo status samo tisti, ki dejansko študirajo. Danes je tako na študentskem servisu objavljenih 4965 prostih del.