Mladi slovenski košarkarji pišejo svojo zgodbo: Stožice čakajo polfinale

Slovenski ljubitelji košarke lahko v prihodnost zrejo z optimizmom. Naša reprezentanca do 20 let blesti na Evropskem prvenstvu, ki ga gosti Ljubljana, jutri pa se bo v polfinalu pomerila s Francijo. Vstopnice so še na voljo, naši mladi košarkarji pa si s tem, kar so pokazali doslej, zaslužijo polne Stožice. In kdo ve, morda boste nekoč vnukom pripovedovali, da ste kakega od teh fantov spodbujali, še preden je postal legenda.