"Podjetja morajo precej delati na tem, kako se predstavijo. Graditi kulturo, lastno znamko in to dobro in učinkovito skomunicirati navzven. Predstaviti se, vključevati. Pomembno je, da povedo, kakšne so vrednote, kako so prilagodljivi, ker si tudi mladi tega želijo," je povedala Nika Rakonjac.

Za večino mladih denar ni tako pomemben, ugotavlja vse več raziskav in anket. Kako si pri Styrii razlagajo ta premik? "Starejše generacije so imele drug vrednotni sistem. Služba je bila velik pomemben del in še vedno je. Ampak mladi so videli, da njihova ideja življenja ni, da izgorijo in da je služba vse, kar je v življenju. Oni si postavljajo jasne meje, znajo dobro komunicirati in se bodo prilagodili do mere, ko jim to še bo sprejemljivo," odgovarja.

Mlade generacije na trg prinašajo svežino, nadaljuje in meni, da je na daljši rok odgovor v balansu enega in drugega način. "Ekstremi ne pripeljejo v nič dobrega. Sožitje bo prineslo uspehe za naprej."

Mladi od podjetij tudi pričakujejo veliko. "Izkazalo se je, da je spoštovanje tisto, ki je na trgu dela kandidatom najbolj pomembno. Na drugem mestu so dobri medosebni odnosi na delovnem mestu in dobro razmerje med delom in prostim časom. Podjetja, ki bodo znala odgovoriti na te potrebe, bodo bolj uspešna."