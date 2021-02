Mladi športniki mesece brez treningov, vlada gluha za vse pozive

"Že mesece se borimo, da bi mladi športniki lahko pričeli s treningi. Pošiljamo apele, pogovarjamo se z odločevalci, a se očitno borimo z mlini na veter," pravi pet podpisnikov odprtega pisma, ki so ga v imenu mladih športnikov in njihovih staršev naslovili tako na predsednika države kot na domala vse pristojne institucije. Vladni semafor je tako očitno pozabil, da imamo v državi tudi otroke in mladino, ki se ukvarja s športom.

Danes ob štirih popoldne so se trenerji številnih slovenskih nogometnih klubov po vsej državi postavili vsak na svoj konec igrišča. Boštjan Kamenšek iz Združenja nogometnih trenerjev Maribor je ob dogajanju pojasnil, da so s tem dejanjem želeli simbolno izraziti, da so pripravljeni. Skupaj je pripravljenih 1300 trenerjev, pripravljena so igrišča, manjkajo le še otroci. "Jaz upam, glede na stanje, ki se izboljšuje, da bomo čimprej prišli na to zelenico in da damo otrokom to veselje, ki ga komaj čakajo,"priznavaAmir Karić, nekdanji reprezentant, danes trener NK Jarenina. Dejan Ramšak, predsednik in trener NK Pobrežje pa medtem opozarja: "Ena polovica otrok je zaprta doma za štirimi stenami, ne izvajajo nič športnih aktivnosti, druga polovica pa na teh igriščih izvaja nekontrolirano. Torej ni distance, ne razkužujejo rok in ne upoštevajo ostalih priporočil NIJZ-ja."

V primeru odprtja bi znotraj klubov zagotovili večji nadzor, skupine otrok bi zmanjšali na denimo pet igralcev. Tega si želijo čimprej. Brez otroškega smeha ni veselja, so še zapisali. "Ogromna škoda se je zgodila otrokom, ki bodo dolgo rabili, da bodo vsaj na neki podobni nivo prišli, da ne govorim naprej, kaj to pomeni za rezultate v prihodnosti. To je deset, enajst generacij zdaj tukaj vključenih," na škodo, ki se dogaja otrokom, opozarjaLovro Savernik, predsednik NK Jarenina. Z nogometom se v Sloveniji ukvarja okoli 30.000 otrok. Koliko se jih bo na igrišča po zdaj že 200 dneh brez treninga vrnilo, pa je veliko vprašanje. Športni psiholog Matej Lunežnik pravi, da je škoda že storjena. "Vsi vemo, da za otrokov dober razvoj je potrebno ne samo, da ga čuvamo. Ladja je tudi varna v pristanišču, ampak ne vem, če je za to narejena. Otrok potrebuje tudi nek zdrav razvoj, torej socialni razvoj, rabi telesni razvoj. Gibanje in igra zelo zelo močno vplivata na razvoj možganov," opozarja in dodaja: "En otrok, ki je treniral štiri do petkrat na teden oziroma imel pet aktivnosti na teden, je zdaj bolj ali manj prikovan doma k računalniku, k nekim zadevam, ki so totalno nasprotje tega, česar je bil vajen."

Trenerji v trenutni situaciji poudarjajo, da smo Slovenci, kar se tiče karantene oziroma ukrepov, ki dislocirajo otroke od športa, med vodilnimi. Ne samo, da ni to dobro, ampak je tudi škodljivo, pustilo pa bo tudi resne posledice na naših otrocih. Je vlada pozabila na svoj semafor? Vlada sicer ves čas vztraja, kako da se je treba držati vladnega semaforja, a se ga sami pri odpiranju športnih aktivnosti ne držijo. Oranžna faza, ki bi jo lahko vlada že razglasila, predvideva tudi več sproščanja na področju športa. Vlada bi tako lahko prižgala zeleno luč brezkontaktnim športom, denimo golfu, tenisu in badmintonu. Dovoljena bi bila rekreativna vadba do deset oseb, tudi v fitnesih in v obliki skupinskih vadb, a pod pogojem, da je med osebami dovolj razdalje. Najverjetneje pa bi vlada omejila tudi število oseb, ki so lahko naenkrat v prostoru. Trenutno vprašanje pa je, ali se bo vlada tokrat vladnega semaforja držala in ukrepe sproščala oranžni fazi primerno.