Mladi upi 2024: Zaključen že 12. razpis projekta Zavarovalnice Triglav in Zavoda Vse bo v redu

Novo generacijo obetavnih posameznikov s področja športa, para-športa, znanosti in umetnosti sestavlja 13 fantov in deklet, ki jih odlikujejo nadpovprečna nadarjenost, nove prodorne zamisli in izjemni rezultati:

- Julija Lovrenčič, umetnostna drsalka

- Luka Zabukovec, jadralec

- Manca Dolinar, alpska smučarka

- Urška Ogrizek, šprinterka

- Manja Slak, strelka

- Tom Teršek, metalec kopja

- Luka Urbanc, matematik

- Mark Lev Krajnc, violinist

- Adrian Ignjatović, harfist

- Maša Colja, plesalka

- Tristan Majcenovič, para-plavalec

- Filip Aleksander Peršolja, kitarist

- Mia Miloševič Iglić, cirkuška umetnica

V okviru projekta, ki poteka od leta 2013, je Zavarovalnica Triglav doslej podprla že 155 mladih talentov in jim skupaj s partnerji namenila več kot 600 tisoč evrov podpore. "Menim, da je talent brez vztrajnosti prazen. In mladi upi so tisti, ki ga polnijo, razvijajo in negujejo – z zgodnjimi jutri, zamujenimi vikendi, neskončnimi urami vadbe, učenja in predanosti. Verjamem, da jim bomo z našim prispevkom in podporo pomagali, da bodo tudi v prihodnje lahko vztrajali in bili še naprej uspešni," je zbrane na podelitvi nagovorila predsednica Upravnega odbora Zavoda Vse bo v redu ter članica uprave Zavarovalnice Triglav Marica Makoter.