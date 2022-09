Mladi v Sparu nakupujejo ceneje

Kartica EYCA, v Sloveniji bolj poznana kot Evropska mladinska kartica, spodbuja mlade k večji mobilnosti in neodvisnosti ter jim nudi številne ugodnosti v Sloveniji in Evropi. Imetniki lahko kartico po novem koristijo tudi v trgovinah Spar in Interspar ter restavracijah Interspar , kjer jim nudijo številne popuste.

EYCA (European Youth Card Association) oziroma Evropska mladinska kartica (EMK) je mednarodni program, podprt s strani Sveta Evrope in Evropske komisije, ki spodbuja mlade k mobilnosti in neodvisnosti, razvoju lastnih potencialov, sodelovanju in vključevanju v družbo ter odgovornim izbiram. Namenjen je vsem mladim med 15. in 30 letom, ne glede na status in ekonomsko stanje. S kartico z značilnim logotipom v Sloveniji upravlja SLOAM, Agencija za mlade, ki je kot slovenska skrbnica EMK polnopravna članica Zveze evropskih mladinskih kartic – EYCA. Gre za krovno organizacijo mladinskih kartic, ki združuje preko 7 milijonov članov v 39 evropskih državah. V Sloveniji EMK podpira Urad RS za mladino pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Jo že imate?

EMK v Sloveniji sodeluje z več kot polovico slovenskih srednjih šol, ki izdajajo Dijaško izkaznico, različnimi študentskimi klubi, mladinskimi organizacijami ter Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Uporabljajo jo tako dijaki in študentje kot drugi mladi brez statusa, ki skupaj tvorijo že preko 130 tisoč imetnikov EMK v Sloveniji, kar predstavlja več kot 40 odstotkov vseh mladih v tej starostni skupini. EYCA številko mladi po večini najdejo na dijaški in študentski izkaznici ali bančni kartici Delavske hranilnice, popuste pa uveljavljajo preko mobilne aplikacije EYCA, ki je dostopna tukaj .

Izkoristite popuste z EMK v Sparu